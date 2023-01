Optimum Automotive s’engage à rembourser le carburant volé des clients équipés de sa solution Securifuel

C’est une promesse forte que fait Optimum Automotive à ses entreprises clientes. Plus particulièrement celles qui ont choisi sa solution Securifuel permettant de vérifier en temps réel le niveau de carburant contenu dans le réservoir des véhicules. Qu’il s’agisse de véhicules particuliers, véhicules utilitaires légers, poids lourds ou engins.

Pour mémoire, cette dernière comprend une sonde connectée au réservoir ainsi qu'une alarme 100 db se déclenchant en cas de chute brutale du niveau de carburant. « Une alerte SMS est également immédiatement envoyée aux personnes désignées (gestionnaire de flotte, conducteur, ...) », précise l'entreprise. Enfin, une plateforme digitale permet d'optimiser les consommations de carburant des véhicules équipés.

Lutter contre les vols de carburant

Les vols ou tentatives de vol de carburant sur des véhicules professionnels ont toujours existé, néanmoins les tarifs à la pompe en constante hausse depuis plusieurs mois maintenant peuvent davantage inciter les personnes mal intentionnées à passer à l'acte.

« Nous sommes persuadés de l’efficience de notre solution Securifuel pour lutter contre [ces actes]. Pour transformer cette conviction en promesse client, nous avons inventé, en partenariat avec WTW France, la première offre commerciale "vol de carburant remboursé" », développe Daniel Vassallucci, CEO d'Optimum Automotive.

Plus concrètement, Optimum s'engage à prendre à sa charge le carburant volé de tous les véhicules terrestres à moteur de plus de 3,5 tonnes ainsi que les engins agricoles et de travaux publics, équipés de sa solution. « Cette offre de remboursement est limitée à 400 euros, déduction faite d’une franchise de 50 litres et valable durant toute la durée du contrat sous réserve que le vol ait déclenché l’alarme du kit Securifuel » est-il encore précisé.