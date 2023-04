Orange accueille son premier véhicule hydrogène

La nouvelle a été annoncée par Jean-Benoît Besset, directeur de la Responsabilité Sociale Entreprise du groupe Orange, sur le réseau social Linkedin. « Le premier véhicule utilitaire livré de grande série livré à une entreprise en France fonctionnant à l'hydrogène. Et cette entreprise c'est Orange » s’est-il réjoui, soulignant que ce test faisait tout de même office de nouveau petit pas vers une mobilité toujours plus propre.

Après avoir conclu avec Total un contrat d’électricité verte, affiché d’importants taux de verdissement de sa flotte et encouragé ses salariés à passer au vélotaf, le groupe Orange a pris conscience que pour abaisser un peu plus son empreinte carbone, il fallait soit « diminuer les volumes d'intervention de l’opérateur (automatisation, maintenance préventive, bascule cuivre vers fibre, etc), soit décarboner l'usage des véhicules », ajoute Jean-Benoît Besset dans son post. Par conséquent, « nous sommes bien entendu engagés dans l'électrification du parc mais nous testons aussi l'hydrogène. »

De l’hydrogène, oui, mais vert

Mais pas n’importe lequel ! Pour être écologiquement efficace, « il faut que l'hydrogène soit vert et non pas issu du méthane. Ce qui est le cas ici puisque le véhicule va se recharger à une borne inaugurée début avril à Issy-les-Moulineaux qui fournira de l'hydrogène produit avec de l'énergie renouvelable », fait valoir Jean-Benoît Besset. Ainsi, par le biais de ce projet commun, « l’écosystème et la nature des infrastructures soutenant cette technologie seront étudiés. Rendez-vous donc dans quelques mois pour un premier retour d’expérience, que nous espérons tous fructueux pour l’environnement ! » complète de son côté Elizabeth Tchoungui, directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange depuis septembre 2020.

Assurant une capacité à faire le plein d’hydrogène en 3 minutes pour récupérer environ 400 km d’autonomie (WLTP en cours d’homologation), le Peugeot e-Expert roulant à l’hydrogène et siglé Orange sera utilisé par les équipes techniques en charge du réseau Orange sur la région Île-de-France. Disponible en deux longueurs, il peut embarquer jusqu’à 6,1 m³ de volume de chargement et jusqu’à 1 000 kg de charge utile, garantissant également jusqu’à 1 tonne de capacité de remorquage.