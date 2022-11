Orange, futur opérateur de bornes de recharge ?

Orange expérimente, pour une durée de six mois, l’installation, l’exploitation et la maintenance de bornes de recharge à proximité de ses centraux téléphoniques. Le développement de la fibre et de la 5G permettant une moindre consommation énergétique des bâtiments lui appartenant, l’opérateur souhaite profiter de cet avantage pour développer une activité lui apportant du revenu supplémentaire tout en lui permettant d’apporter une contribution à la transition énergétique.

Réalisée en partenariat avec Bambooh et Zeenco pour l’infrastructure logiciel et technique, cette expérimentation comprend à date trois bornes de recharge, deux installées à Gap et une à Vittel accessibles au grand public 7J/7 et 24H/24. Elle devrait s’étendre à d’autres villes prochainement. L’opération est facilitée par l’alimentation électrique des équipements réseaux d’Orange, assurée par un raccordement à très haute tension. Ainsi, sans travaux d’ingénierie majeurs, la société est en capacité de développer un service de bornes de recharges électriques en proximité de ses sites techniques, grâce aux raccordements existants.

« Nous n’avons pas vocation à installer 100 % du réseau de bornes mais nous avons un réseau très important de bâtiments que nous allons garder car ils accueillent majoritairement la fibre. Ainsi, y ajouter une borne électrique sur un mur, ce n’est pas très compliqué, commente Ludovic Guilcher, directeur Orange Grand Nord Est. L’usage est simple avec un QR code sur la borne qui renvoi sur une application et un paiement par carte bleu. Les bornes en test sont installées sur des zones de passage, ce qui va nous permettre d’avoir un retour assez rapide sur la pertinence de cet investissement », conclut-il.