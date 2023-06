Oscaro ouvre son site aux pièces de réemploi et à Opisto

Le nouvel onglet « Pièce d’occasion » a fait son apparition sur le site de vente en ligne de pièces détachées Oscaro.com. Derrière lui, le partenariat que vient de signer la e-boutique de PHE avec la marketplace Opisto.fr. Il ouvre la possibilité aux 8 millions de clients d'Oscaro.com d’accéder à une offre de pièces d'occasion, plus de 2 millions, provenant exclusivement de centres VHU agréés. « Ce qui leur permettra de réparer leur véhicule de manière économique et écologique » explique Oscaro.

Un simple clic sur l’onglet « Pièces d’occasion » fait basculer l’internaute dans l’univers d’Opisto. « Oscaro.com élargit son offre en proposant une bonne alternative à la pièce neuve lorsque celle-ci n’est pas disponible ou n’est plus fabriquée en neuf. Ainsi, Oscaro.com permet de donner une 2e vie aux pièces et continue d’aider ses clients à faire face à des enjeux écologiques et budgétaires » commente Patrick Desmasures, directeur général d’Oscaro.com.

« Les pièces neuves et les pièces d’occasion sont complémentaires, nos deux entreprises l’ont bien compris et la signature de ce partenariat en témoigne. L’automobiliste pourra désormais trouver, en plus des pièces neuves et accessoires, une offre de pièces automobile d’occasion depuis le site Oscaro.com. Il pourra ainsi commander facilement en ligne des pièces démontées, contrôlées et expédiées par des recycleurs automobiles français. C’est pour lui un gain de temps considérable, mais aussi et surtout, une manière de préserver son pouvoir d’achat » estime pour sa part Johan Branca, co-fondateur d’Opisto.

PHE et Opisto collaborent déjà ensemble pour le compte des réseaux Autodistribution. Cette collaboration pourrait être prochainement étendue avec l’arrivée de la marketplace sur le catalogue Autossimo.

Opisto est une marque déposée de la société Saceo qui compte 43 collaborateurs, 530 clients centres VHU agréés et diffuse plus de 3,7 millions de pièces de réemploi disponibles en temps réel sur ses différentes plateformes.