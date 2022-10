Osram complète son offre de lampe retrofit Led homologuée

Tout comme la lampe H7-Led précédemment homologuée et autorisée à rouler sur route ouverte, la H4-Led est plus lumineuse, dure plus longtemps et produit une lumière plus efficace que les lampes halogènes montées sur les véhicules plus anciens qu’elles peuvent désormais remplacer.

Ainsi, depuis septembre 2022, la Night Breaker Led dispose de l’homologation routière du Centre nationale de réception des véhicules (CNRV). Grâce à cela, la lampe rétrofit peut être utilisée comme substitut aux lampes halogènes H4 dans les modèles de véhicules testés et ce conformément à l’arrêté du 28 octobre 2021 relatif a la réception nationale des Led de remplacement. Les tests effectués sous la supervision de l’UTAC montrent que la lampe Night Breaker H4-Led produit 230% de lumière en plus que le minimum requis par la norme ECE R112 pour les phares halogènes, et ce, avec 50% d’éblouissement en moins. De plus, la lampe Night Breaker H4-Led revendique une durée de vie cinq fois supérieure à une lampe halogène traditionnelle.

La lampe Night Breaker H4-Led est homologuée pour une utilisation dans une large gamme de marques de voitures testées, y compris les modèles populaires de Renault, et Dacia. Une liste complète des modèles approuvés est disponible sur le site Web d’Osram Automotive. D’autres tests de validation sont en cours pour approuver cette lampe pour une utilisation dans d’autres marques et modèles, et dans d’autres pays.