Où les parkings d’entreprise sont-ils les plus chers ?

Le spécialiste du parking partagé a établi le Top 10 des départements de France comptant les parkings d’entreprise le plus onéreux. Il en ressort que Paris figure à la première place du classement, devant les Hauts-de-Seine et la Corse-du-Sud.

L’entreprise française Zenpark s’est penchée sur les coûts de possession d’un parking d’entreprise à la location en réalisant une étude listant les régions de France où garer son véhicule professionnel s’avère le plus dispendieux. Pour élaborer son Top 10, la société Zenpark s’est appuyée sur plusieurs facteurs tels que les charges locatives estimées à partir des annonces publiées sur les principaux sites de diffusion, entre septembre 2021 et août 2022 – celles-ci prenant en compte le coût de location, ainsi que les charges de copropriété associées –, mais aussi les coûts moyens d’assurance (d’après une étude du comparateur en ligne Ooreka de 2019) ou encore la cotisation foncière des entreprises (CFE) qui correspond en résumé à l’impôt local.

Paris, ville du garage hors de prix

Sans véritable surprise, c’est donc l’Île-de-France qui arrive largement en tête du classement avec Paris (75). Au sein de la capitale, les charges totales par an pour 100 places s’élèvent ainsi à 643 807 euros, soit presque le double du montant nécessaire dans les Hauts-de-Seine (92), en deuxième position avec 380 057 euros. Un budget qui ne devrait pas tendre à diminuer depuis que le stationnement des deux-roues motorisés thermiques est devenu payant en voirie en septembre 2022.

Classement Département Charges totales par an pour 100 places 1 Paris 643 807 € 2 Hauts-de-Seine 380 057 € 3 Corse du Sud 345 307 € 4 Val-de-Marne 258 807 € 5 Alpes-Maritimes 252 343 € 6 Seine-Saint-Denis 243 807 € 7 Haute-Savoie 237 565 € 8 Var 236 093 € 9 Pyrénées Atlantiques 228 460 € 10 Rhônes 225 065 €

Troisième du classement, la Corse-du-Sud (2A) affiche des charges locatives annuelles avoisinant les 350 000 euros. S’ensuivent ensuite les départements du Val-de-Marne (94), les Alpes-Maritimes (06), la Seine-Saint-Denis (93) ou encore la Haute-Savoie (74) et le Var (83). Les Pyrénées Atlantiques et le Rhône ferment quant à eux la marche de ce Top 10 avec un coût de location rapporté à environ 190 euros par mois et par place, soit 230 000 à 225 000 euros par an.

Les disparités sur le territoire national sont donc grandes en termes de charges associées à la location de places de stationnement dans un parking d’entreprise alors même que cette dépense tient une part non-négligeable dans le budget d’une société. Afin de limiter ces frais, Zenpark rappelle donc (avec intérêt) que des solutions permettant de réduire le nombre de places de parking existent, notamment en les mutualisant. L’offre Zenpark Pro Flex permet, par exemple, d’économiser un quart du parc de stationnement – dans l’hypothèse où la totalité des salariés viennent au bureau en voiture ou deux-roues et effectuent deux jours de télétravail par semaine.