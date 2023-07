Où trouver une Volkswagen ID.3 au tarif imbattable de 16 000 euros ?

La Volkswagen ID.3 revoit ses tarifs à la baisse. Tout au long du mois de juillet, la compacte allemande 100 % électrique est l'objet d'une importante promotion faisant chuter son prix jusqu'à - 22,7 %. Ce qui place son ticket d'entrée à 15 900 euros... mais les clients et le marché européens ne sont pas la cible de ces soldes. Ces tarifs inédits sont pratiqués par la co-entreprise SAIC-Volkswagen et donc réservés au marché chinois.

Comme le rapportent plusieurs médias, c'est à l'issue de l'édition 2023 du China Auto Forum qui s'est tenue du 5 au 7 juillet, qu'a été lancée cette offre promotionnelle par SAIC-Volkswagen sur un volume de 7 000 Volkswagen ID.3 livrables sous quinze jours.

En pratique, il s'agit d'un rabais allant de 37 000 à 42 000 yans par véhicule, soit environ de 4 600 à 5 300 euros. Le tarif de la version d'entrée de gamme passe ainsi de 162 888 yuans (soit 20 550 euros) à 125 888 yuans (environ 15 900 euros). Soit une réduction de 22,7 %. L'autre version de la compacte, commercialisée à 191 888 yuans (24 200 euros), descend à 149 888 yuans (18 900 euros). Ce qui représente un avantage client de 21,9 %.

FAW-Volkswagen en profite pour réduire les prix des ID.4 et ID.6 Crozz

FAW-Volkswagen, autre co-entreprise dans laquelle est engagé Volkswagen depuis 1991, a également profité de l'évènement réunissant l'ensemble du secteur automobile chinois mais aussi, et surtout, des dirigeants internationaux pour annoncer la baisse des tarifs du SUV Volkswagen ID.4 et de son grand frère, le Volkswagen ID.6 Crozz. Un modèle inconnu en Europe, puisque développé spécifiquement pour les exigences et goûts du marché chinois.

Les Volkswagen ID.6 et ID.6 Crozz.

Dans le cas du Volkswagen ID.4, la baisse de prix est de 34 000 yuans (environ 4 300 euros). Ainsi ce modèle voit son prix catalogue passer de 217 900 yuans (27 500 euros) à 183 900 yuans (23 200 euros).

Les tarifs du grand ID.6 Crozz passent, eux, de 258 900 (32 650 euros) à 195 900 euros (24 700 euros).

Une politique tarifaire contraire à la stratégie de Volkswagen Group pour la Chine

Même si, du côté de la joint-venture SAIC-Volkswagen, elles ne concernent qu'un volume réduit de véhicules (7 000 ID.3) et du côté FAW-Volkswagen interviennent dans le cadre des 70 ans de la création du Groupe FAW [First Automotive Works Group, ndlr], ces fortes baisse de prix sur les véhicules électriques sont contraires à la stratégie et à la politique tarifaire de Volkswagen Group en Chine.

« Nous ne voulons à aucun prix entrer le jeu des discounts sur le marché automobile chinois », jurait il y a quelques semaines encore Ralph Brandstäetter, membre du directoire de Volkswagen Group en charge de la Chine. Et d'ajouter que, sur ce marché particulier, le constructeur allemand doit « se focaliser sur les profits et un business durable, et non sur les volumes ou les parts de marché ».