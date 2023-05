OuiGlass joue la carte de la différence

Créé en 2016 à Orléans, le réseau spécialisé dans le remplacement et la réparation de vitrage compte aujourd’hui plus d’une centaine de centres, et ne compte pas s’arrêter là malgré la concurrence accrue.

Le réseau OuiGlass a vu le jour à Orléans, où se situe aujourd’hui son siège, en 2016 avec un centre pilote. Fonctionnant très bien, le concept est décliné un an plus tard dans toute la France avec l’ouverture d’une trentaine de centres sous forme de licence de marque en deux ans. Aujourd’hui le spécialiste compte 97 centres, 112 en comptant les ouvertures en cours. L’objectif est d’atteindre le cap des 120 centres d’ici à la fin de l’année. Le réseau bénéficie déjà d’une couverture de la métropole intéressante, cependant le maillage pourrait être renforcé dans le Sud-Est (région de Nice), et les régions nantaise et angevine. Il est également présent dans les DOM-TOM et au Luxembourg.

Les profils des professionnels qui rejoignent le réseau sont essentiellement issus d’une enseigne de vitrage concurrente pour se mettre à leur compte et être indépendants. Pour d’autres, le vitrage est une source de diversification ou sont novices. Les adhérents bénéficient ensuite d’un accompagnement au quotidien qui comprend des réunions de travail, des formations, des outils de communication (référencement Google, réseaux sociaux, prospection téléphonique) etc.

Atteindre les 350 centres d’ici à 2030

En outre, OuiGlass s’est appliqué à passer des partenariats avec des fournisseurs pour faire bénéficier son réseau de remises grand compte sur leurs références. En dehors du remplacement de pare-brise et de la réparation d’impact, OuiGlass est également spécialisé dans la rénovation optique de phare, le décalaminage et le vitrage divers. Enfin, le réseau organise une convention nationale et une réunion de travail chaque année.

Hadrien Dijoux, directeur du réseau, estime que le maillage le potentiel de maturité sera atteint avec 350 centres d’ici à cinq ou dix ans, avec une moyenne de 25 ouvertures par an. Et son développement ne sera pas qu’en France, mais aussi à l’internationale. Et contrairement à d’autres acteurs du marché secondaire, le réseau OuiGlass ne compte pas proposer à ses adhérents de se diversifier. Le souhait est de rester des spécialistes dans un métier qui a tendance à être de plus en plus technique, notamment avec la démocratisation des Adas et l’arrivée des véhicules électriques, et ainsi l’évolution majeure des pare-brise de plus en plus chers.