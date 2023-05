Paccar en grande forme financière

Les revenus records et l’excellent résultat net au premier trimestre 2023 de Paccar reflètent la forte demande pour les camions des marques Daf, Peterbilt et Kenworth mais aussi pour les pièces de rechange ainsi que les services financiers dans le monde entier.

Paccar a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel record de 8,47 milliards de dollars au premier trimestre 2023, contre 6,47 milliards de dollars déclarés au cours de la même période en 2022. La société a déclaré un bénéfice net de 733,9 millions de dollars (1,40 $ par action diluée) au premier trimestre 2023, y compris une charge non récurrente après impôts de 446,4 millions de dollars liée à des litiges civils en Europe. Le litige civil faisait suite à un règlement conclu en 2016 avec la Commission européenne concernant une enquête sur tous les constructeurs européens de camions. Hors charge non récurrente, la société a réalisé un bénéfice net ajusté (non-GAAP) de 1,18 milliard de dollars (2,25 $ par action diluée) au premier trimestre 2023. PACCAR a réalisé un bénéfice net de 600,5 millions de dollars (1,15 $ par action diluée) au premier trimestre l'an dernier.

Preston Feight, directeur général de Paccar déclare « Les investissements à long terme de Paccar dans de nouveaux modèles de camions, une fabrication de pointe et une activité dynamique de pièces de rechange contribuent à la hausse des marges d'exploitation du groupe. Les véhicules Daf, Peterbilt et Kenworth offrent une qualité supérieure et une efficacité énergétique à la pointe de l'industrie, ce qui profite aux opérations des clients. Paccar investit également dans les groupes motopropulseurs électriques et à hydrogène de nouvelle génération, le développement de la plate-forme de véhicule autonome et la télématique améliorée. »