Paccar enregistre des bénéfices records

La vente des nouveaux modèles DAF, Peterbilt et Kenworth, permettent à Paccar de dresser un très bon bilan de l'année 2022, avec au total la livraison de 185 900 véhicules dans le monde. À cela, s'ajoutent les bénéfices sur les pièces de rechange et la performance des services financiers. Le groupe a ainsi réalisé des revenus trimestriels de 8,13 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2022, contre 6,69 milliards de dollars en 2021, et a réalisé un bénéfice de 921,3 millions de dollars au quatrième trimestre de 2022 (+78 % par rapport à 2021). De plus, Paccar Parts a réalisé un bénéfice trimestriel avant impôts record de 379,5 millions de dollars, soit 23 % de plus qu'au quatrième trimestre 2021. Le distributeur a réalisé un revenu annuel record avant impôts de 1,45 milliard de dollars (+31 % par rapport à 2021). Les revenus annuels ont atteint un record de 5,76 milliards de dollars contre 4,94 milliards de dollars en 2021. Côté filiale, DAF a atteint une part de marché de 17,3 % en 2022, contre 15,9 % en 2021 (en 16 tonnes) grâce à la nouvelle génération de camions DAF XG+, XG, XF et XD.

Par ailleurs, Paccar Financial Services n'est pas en reste et réalise un bénéfice trimestriel avant impôts record de 151,3 millions de dollars en 2022, contre 134,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021. « PFS a obtenu d'excellents résultats grâce à la qualité de son portefeuille et à la solide performance de ses camions d'occasion. PFS tire parti des investissements dans ses 13 centres de camions d'occasion dans le monde pour vendre un nombre accru de camions d'occasion à des prix de détail plus élevés, et a ouvert une nouvelle usine de camions d'occasion à Madrid, en Espagne, en 2022 », commente Todd Hubbard, vice-président de Paccar. Au total, PFS possède un portefeuille de 217 000 camions et remorques, avec un actif total de 17,18 milliards de dollars. De son côté, la société PacLease propose des locations à service complet en Amérique du Nord et en Europe avec une flotte de plus de 40 000 véhicules. En parallèle, le groupe a investi 7,3 milliards de dollars dans des installations de classe mondiale, des produits de nouvelle génération et des technologies de pointe au cours de ces dix dernières années. Et cette année, Paccar entend augmenter ses investissements dans les technologies de groupe motopropulseur diesel et électrique propres de nouvelle génération, les systèmes de conduite autonome, les services de véhicules connectés, les capacités de fabrication et de distribution avancées.

Enfin, Paccar annonce un partenariat stratégique pour l'intégration de la technologie Virtual Vehicle de Platform Science dans les camions Kenworth et Peterbilt à l'aide du système télématique Paccar Connect, afin de proposer aux clients un système d'exploitation télématique et un magasin d'applications, permettant aux clients d'accéder à des solutions logicielles, des données de véhicule en temps réel et des applications tierces.