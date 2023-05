Paccar et Toyota collaborent pour développer, produire et commercialiser des camions à pile à combustible à hydrogène

Paccar et Toyota Motor North America annoncent une extension de leurs efforts conjoints pour développer et produire des camions Kenworth et Peterbilt zéro émission à pile à combustible à hydrogène (FCEV).

Paccar et Toyota ont collaboré au développement de camions FCEV au cours des dernières années, notamment dans le cadre d'un programme pilote réussi qui a permis de déployer dix camions Kenworth T680 FCEV dans le port de Los Angeles. Ce projet pilote a permis à Kenworth et à Toyota d'obtenir des informations sur les conditions d’utilisation réelles qui ont permis d'améliorer les performances et l'autonomie du véhicule.

Conçu pour les véhicules utilitaires lourds, le kit de groupe motopropulseur électrique à pile à combustible de Toyota a récemment reçu la certification "Zero Emission Powertrain" (groupe motopropulseur à zéro émission) du California Air Resources Board (CARB). Toyota commencera à assembler les modules aux États-Unis à la fin de l'année 2023.

John Rich, directeur de la technologie chez Paccar, a déclaré « Après avoir longuement travaillé avec l'équipe de Toyota, nous sommes convaincus que nos efforts combinés permettront de proposer des camions FCEV à la pointe de l'industrie, avec toute la qualité, la fiabilité et le niveau de service après-vente à la hauteur des attentes des clients de Kenworth et de Peterbilt. Ce partenariat élargit encore la gamme de véhicules à zéro émission de Paccar, leader sur le marché, qui améliore l'efficacité opérationnelle des clients et réduit leur impact sur l'environnement ».