Paccar Parts célèbre ses 50 ans et revient sur le parcours de son succès

Acteur mondial dans la distribution, la vente et la commercialisation de pièces détachées pour les camions moyens et lourds, les remorques et les moteurs, Paccar Parts qui fête son 50e anniversaire affiche une vaste gamme de produits qui comprend désormais pas moins de 180 000 références.

Depuis la création du premier centre de distribution de pièces (PDC) de Paccar Parts en 1973 à Renton, dans l'État de Washington aux États-Unis, l’entreprise a bien évoluée et ouvert la voie à d’autres sites sur tout le continent américain, en Europe et dans le monde entier. Aujourd'hui, l’américain exploite 18 PDC sur quatre continents avec un total de 315 000 m2 dédiés à la distribution. Le dernier centre de Louisville, dans l'État du Kentucky, a été inauguré en août 2022 afin d'améliorer la disponibilité des pièces pour les distributeurs et les clients dans les régions du centre, du littoral médio-atlantique et du sud-est des États-Unis. En Europe, Paccar Parts exploite 4 centres de distribution de pièces (Eindhoven, Leyland, Budapest, Madrid) qui fournissent tous les distributeurs DAF sur le continent et revendiquent une fiabilité de livraison proche de 100 %, une véritable référence dans le secteur des pièces pour camions.

À mesure que les PDC Paccar Parts ont évolué pour proposer un meilleur service clientèle, les réseaux de distributeurs sont passés d'environ 180 sites en 1973 à plus de 2 300 dans le monde aujourd'hui, dont près de 1 100 en Europe. Cette évolution a permis d'améliorer l'accès aux produits, de réduire les délais d'exécution et d'augmenter les opportunités de service.

Dans le cadre de la stratégie « Un seul fournisseur » qui vise à proposer aux transporteurs tout le nécessaire pour leur flotte à partir d'un seul et même prestataire, Le spécialiste américain de la pièce a lancé son programme de pièces universelles pour camions et remorques sous le nom TRP en 1995. Avec plus de 60 000 articles, cette offre de pièces et d'articles d'ateliers pour camions et remorques « All Makes » est la plus complète du secteur des véhicules de ce type. Le réseau mondial de distribution TRP comprend aujourd’hui 271 magasins dans 42 pays, dont 99 en Europe.

Grâce au travail important réalisé par l’entreprise pour augmenter la disponibilité et la satisfaction en matière de véhicules, la division Paccar Parts Fleet Services assiste plus de 1 100 flottes commerciales exploitant plus de 260 000 véhicules et 140 000 remorques en Europe. Notons que le programme de commerce électronique mondial de la marque permet aux clients d'accéder en ligne aux pièces dont ils ont besoin, 24h/24, 7j/7.

Laura Bloch, directrice générale de Paccar Parts et vice-présidente de Paccar, déclare : « Nous sommes fiers d'être un fournisseur de renommée mondiale et un partenaire de confiance depuis 50 ans. Nous prévoyons déjà de renforcer notre utilisation des nouvelles technologies et de fournir une assistance exemplaire à nos clients dans les 50 prochaines années. »

Dick Leek, directeur général de Paccar Parts Europe, ajoute : « Nous élargissons constamment notre offre de produits et de services par l'intermédiaire des distributeurs DAF. À titre d'exemple, nous sommes plus que prêts à aider nos clients dans leur transition énergétique. Outre notre gamme complète de chargeurs Paccar mobiles et fixes pour tous les types de véhicules électriques, Paccar Parts fournit également une grande variété de pièces de rechange pour les véhicules utilitaires électriques. »