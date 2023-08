Paccar Parts construit un nouveau centre de 22 000 m2 à Massbach

Représentant un investissement de 85 millions d'euros, le nouveau bâtiment de 22 000 mètres carrés sera situé sur un site de 22 hectares et devrait ouvrir en 2024. Disposant d’une capacité de stockage pour plus de 80 000 pièces différentes, le nouveau centre de distibution est conçu pour fournir un service performant au réseau de distributeurs en perrmettant de livrer des expéditions et des commandes urgentes en quelques heures.

Conçu selon les dernières exigences environnementales en vigueur, le bâtiment sera alimenté par l'énergie solaire et intégrera des concepts de « toit vert ». Des pompes à chaleur écologiques maintiendront la température du bâtiment tout au long de l'année. Des installations de charge pour camions électriques seront installées sur le site et l'ensemble de la flotte d'équipements de manutention sera électrique, ce qui permettra d'éliminer les émissions de gaz d'échappement sur place et de rendre les opérations plus silencieuses.

Le centre de Massbach utilisera des technologies et des innovations de pointe, notamment la manutention des matériaux par commande vocale, l'équipement de lecture le plus avancé et des systèmes d'emballage automatisés pour accélérer le traitement des commandes.

« Cet investissement dans ce nouveau centre de distribution de pièces Paccar de pointe permettra à DAF de renforcer sa position sur le marché allemand, le plus grand marché de camions en Europe », a déclaré Harald Seidel, président de DAF et vice-président de Paccar. « DAF est la première marque d'importation du segment des poids lourds en Allemagne et nous prévoyons de poursuivre notre croissance grâce à la nouvelle génération exceptionnelle de produits que nous avons lancée.»

« L'emplacement stratégique du centre de distribution de pièces de Massbach permettra d'étendre la portée de nos distributeurs et de renforcer notre engagement en faveur d'un service de classe mondiale pour la distribution de pièces de rechange », a déclaré Laura Bloch, directrice générale de Paccar Parts et vice-présidente de Paccar. « Nous sommes fiers de respecter nos valeurs fondamentales, à savoir offrir à nos clients la plus haute disponibilité de produits, la meilleure expérience client et une valeur inégalée dans le secteur. »