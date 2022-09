PadXpress : faire du lustrage un métier

PadXpress se positionne comme spécialiste du lustrage. Avec son offre de produits exclusifs, l’entreprise compte bien révolutionner les pratiques autour de la réparation de la peinture et sa protection avec l’objectif d’en faire un vrai métier. Pour se faire, la société a mis au point une mousse de lustrage (pad) qui incorpore en son sein un mini réservoir de polish. L’ensemble permet un lustrage rapide, pratique, efficace et propre. Une fois l’ensemble monté sur une polisseuse, il suffit d’une légère pression sur le pad pour libérer la juste quantité de produit nécessaire que la mousse traitera comme il se doit sur la surface à traiter. Un jeu presque d’enfant qui s’opère sans risque d’aggravation des dégâts et qui ne demande pas de qualification particulière, si ce n’est quelques instructions à connaitre. « Le fait d’avoir le contenant intégré permet de travailler plus vite. Plus besoin de s’arrêter et perdre du temps pour recharger en polish. La solution permet aussi de mettre la juste quantité de produit afin d’éviter les éclaboussures. Autre avantage, lorsque le réservoir est vide, cela indique que le pad est usé et qu’il n’est plus utilisable » précise Benjamin Martineau, co-gérant de PadXpress.

Hormis le fait d’avoir intégré le réservoir de polish à l’intérieur même du pad, l’innovation tient aussi dans la structure de la mousse micro abrasive et dans la nature du polish. Chacune des mousses est précisément étudiée pour répondre parfaitement au travail à effectuer (lustrage, polissage, revivification de la peinture, protection…). Chaque produit est associé au bon pad, fini les risque d’erreur.

Les produits sont composés de nanoparticules sur une base aqueuse, donc respectueux de l’environnement. Les détracteurs pointeront la multiplication et le côté jetable des mini-réservoirs en plastique, pas très écologiques. Un problème auquel souhaite s’attaquer PadXpress qui étudie un moyen de consigne et de recyclage.

Des gains de productivité et de profitabilité

Mais quels bénéfices attendre des produits PadXpress ? Si leur qualité n’est pas à prouver, nous avons pu le constater avec l’essai de la solution « l’Ultra Cut », c’est sur le temps d’exécution et la profitabilité que portent les bénéfices. Le fabricant avance des gains de productivité entre 30 % et 40 %. Ainsi, il est possible de lustrer entièrement un véhicule en moins d’une heure et demi.

L’application demande une main d’œuvre peu qualifiée, donc peu couteuse. « Même un alternant peu utiliser nos produits sans dommage. Ils sont sans risque pour la carrosserie » affirme le dirigeant de PadXpress. L’un dans l’autre, le lustrage devient bien plus profitable, ce qui pourrait bénéficier à la généralisation d’un poste lustrage au sein de chaque carrosserie, en sortie d’une opération de peinture. « Le lustrage tant à devenir un métier à part mais pèche encore par son manque de formation, de structuration et de performance » avance Benjamin Martineau.

Notons toutefois que les solutions PadXpress, vendues entre 50 et 80 euros le pack, voir plus pour certains, restent plus onéreux que les produits courants. Un surcoût amorti par leur rapidité d’application. « C’est le produit qui boss, et non pas l’opérateur. Inutile d’appuyer, c’est la chauffe qui fait le travail » précise le dirigeant. Les produits développés par la société sont en cours de certification par le Cesvi. L’un d’eux vient d’ailleurs d’être labélisé qualité par le centre technique après des tests sur la durée en plein soleil. « Cette labélisation par le Cesvi est pour nous importante. Elle doit nous permettre de faire la différence sur un marché qui regorge de produits de lustrage avec différents niveaux de qualité. Elle va certifier la qualité professionnelle de nos produits » se réjouit le gérant qui réfléchit à mettre en place avec le Cesvi une école de lustrage. Et de s’étonner « qu’il n’existe pas de formation sur ces techniques de lustrage qui pourrait déboucher sur un diplôme d’Etat. Ce métier va se développer comme celui de degrêleur ou de restauration de jantes. Je sens un engouement grandissant autour de ce sujet ».

PadXpress vise une clientèle professionnelle même si deux de ses produits sont vendus dans les rayons de Norauto (rénovateur de phare et lingettes anti-pluie pour pare-brise). Le chiffre d’affaires de l’entreprise est réalisé à 90 % avec des professionnels. Et quelques ventes sur Internet depuis le site de la société. Les produits sont pour l’heure distribués par des revendeurs comme Mecacyl, Intfradis et SGI.

Dans la stratégie de PadXpress, aussi la volonté de déployer dans les grandes agglomérations des opérateurs spécialisés qui interviennent chez les professionnels pour rénover les peintures. Cela pourrait se faire pour le compte des assureurs et autres donneurs d’ordre qui voient dans les produits de la société le moyen de réparer les peintures à moindre frais. Certains experts en automobiles ont déjà référencés les solutions PadXpress. L’entreprise se donne cinq ans pour être reconnue comme une marque professionnelle et réaliser un chiffre d’affaires de 10 M€.