Pagani choisit le P Zero Corsa pour son Utopia

La collaboration entre Pirelli et Pagani se poursuit sur la dernière hypercar du constructeur italien. La Utopia est exclusivement chaussée en P Zero Corsa, en versions été et hiver.

Pirelli et le constructeur italien de voitures de sport Pagani poursuivent une collaboration entamée voici plus de dix ans. Le pneu P Zero Corsa équipe la dernière hypercar de la firme, baptisée Utopia. Cependant, comme souvent pour ce type de véhicule, l’enveloppe a été développée spécifiquement pour le modèle. Le P Zero Corsa a servi de base mais la version finale a été optimisée pour cette Utopia. Les pneumatiques devraient se révéler particulièrement importants sur cette voiture, puisqu’elle embarque un V12 bi-turbo de 6 litres d’origine Mercedes-AMG et surtout une boîte de vitesses manuelle à 7 rapports. Une sportive à l’ancienne, sans hybridation ni transmission séquentielle, qui devrait pardonner peu d’erreurs à son conducteur. Seul élément en lien direct avec la chaussée, le pneu devra donc se révéler particulièrement efficace. Une efficacité en matière de sécurité comme en matière de remontée d’informations pour le pilote.

Travail sur le confort

L’un des paramètres de cette évolution spécifique du P Zero Corsa est le confort. L’enveloppe a été travaillée pour améliorer sa polyvalence. Un aspect important pour Horacio Pagani, créateur de la marque du même nom. Ainsi, la monte est en 265/35 ZR 21 à l’avant et en 325/30 ZR 22 à l’arrière. Pour confirmer la polyvalence du modèle, une version Winter spécifique sera également disponible. Les deux types de gommes sont nés après une importante phase de tests virtuels, ce qui permet de limiter le nombre de prototypes. La phase d’essais réels débute donc avec un pneu plus proche de la version finale. Pour marquer au sens propre comme au figuré la spécificité de ce pneu, Pirelli a gravé la silhouette de l’Utopia sur le flanc de son P Zero Corsa spécial. Une enveloppe qui devrait être rare sur le marché du remplacement. Avec un tarif en rapport.