Palmarès des voitures électriques les plus vendues en Europe

Les voitures 100 % électriques arrivent réellement sur le marché européen. En 2021, il s’est écoulé 1 218 360 voitures électriques à batterie (BEV) sur un périmètre incluant l’Union européenne, l’Islande, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse, selon les statistiques publiées par Inovev. Un nombre en hausse de 63 % par rapport à 2020. Pourtant, cette croissance marque un ralentissement, puisque ces ventes avaient augmenté de 107 % en 2020 par rapport à 2019. La hausse des prix et les difficultés d’approvisionnement expliquent sans doute en partie ce ralentissement. Cependant, l’élan se poursuit, notamment grâce à un élargissement de l’offre, qui atteindrait actuellement 80 modèles sur les marchés concernés.

Tesla Model 3 en tête

En 2021, près de 80 % des ventes de voitures électriques se sont concentrées sur six pays : l’Allemagne, l’Angleterre, la France, l’Italie, la Norvège et les Pays-Bas. Un marché encore très réduit par rapport aux objectifs européens. Sur l’ensemble des ventes enregistrées, le premier rang est revenu à la Tesla Model 3, avec 135 000 livraisons. Un nombre en hausse de 55 % par rapport à l’année précédente. Au deuxième rang, figure la Renault Zoé, avec 70 000 unités. Ce modèle commence à souffrir de son âge et de l’élargissement de l’offre, avec des ventes en recul de 30 %. La dernière marche du podium revient à la Volkswagen ID3, avec 68 000 immatriculations. Cette dernière devance sa grande sœur ID4, commercialisée à 54 000 exemplaires. Non loin de cette dernière figure la Kia Niro et la Skoda Enyaq. La Peugeot e-208, deuxième voiture française du classement, arrive au 9ème rang, derrière la Fiat 500 e.