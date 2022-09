Panayotis Staïcos cède la direction générale du loueur premium Toosla à Nathalie Aubin

La direction générale de Toosla est désormais assurée par Nathalie Aubin. Ancienne d'Europcar, où elle a exercé pendant plus de 30 ans à différents postes allant de l'optimisation financière de la flotte ou des achats avant de diriger la flotte d'Europcar France jusqu'en 2019 puis de fonder son cabinet de conseil spécialisé dans le développement et l'optimisation des flottes de véhicules de société ou de location courte durée, Nathalie Aubin était entrée au conseil d'administration de Toosla en décembre 2021.

« C'est avec une grande joie que je rejoins la direction opérationnelle de Toosla. J'œuvre déjà depuis plusieurs mois aux côtés d'Éric Poncin et du conseil d'administration pour développer la société. Dans mes nouvelles fonctions, j'aurais à cœur d'accélérer la montée en puissance de la flotte, tout en assurant une sa gestion rigoureuse et le respect de l'ADN Toosla », indique-t-elle dans un communiqué.

Panayotis Staïcos se consacre à des projets personnels

« Je suis très heureux d'accueillir Nathalie Aubin au sein de la direction de Toosla. Le conseil d'administration et moi-même tenons à remercier chaleureusement Panayotis Staïcos qui a fortement contribué à structurer la société et sa feuille de route pluriannuelle. La croissance et la gestion de la flotte ainsi que la satisfaction client sont des leviers essentiels pour le succès de notre plan de développement et la réalisation des objectifs de Toosla. L'expertise de Nathalie en la matière sera un précieux atout; Nous pourrons pleinement nous appuyer sur son expérience de gestion de flottes, en France et à l'international, où nous avons de grandes ambitions pour les années à venir », commente Éric Poncin, fondateur et P-DG du loueur.

Dans un message publié sur le réseau social professionnel LinkedIn, Panayotis Staïcos, l'ex-directeur général de Toosla – nommé au printemps 2021 – indique vouloir se consacrer au développement de nouveaux projets. « J’ai décidé de me lancer sur un projet personnel autour de la mobilité alliant l’ensemble de l’expertise acquise sur ces dernières années chez Ada comme Toosla. [...] J’ai augmenté ma participation dans l’entreprise, que je suivrais en tant qu’actionnaire et client à compter d’aujourd’hui. »