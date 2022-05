Pannes et diagnostics : comprendre et résoudre l’essentiel des pannes automobiles

Sophia Editions (ex-Editions ETAI) vient de republier dans sa collection Restaurez-Réparer, un guide de 112 pages dédié aux pannes et au diagnostic automobile. Si l’ouvrage est plutôt dédié au grand public, il trouve son intérêt auprès des jeunes mécaniciens en apprentissage, toujours plus nombreux.

L’auteur de ce guide pratique, Alain Federmann, enseignant en maintenance automobile, analyse avec pédagogie chaque famille de défauts et, à partir du symptôme, énumère les causes possibles et précise les remèdes à apporter. Qu’il s’agisse de problèmes mécaniques ou électriques, de bruits anormaux, de fuites, de vibrations, d’usure anormale, de fonction dégradée ou d’absence de fonction, l’auteur passe en revue un certain nombre de problèmes. En prime, le livre explique l’utilité des outils essentiels et glisse quelques astuces mécaniques et électriques.

Prix : 39 euros TTC.