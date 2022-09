Panorama des ateliers en Europe

À la demande du salon Equip Auto, le GiPA a fait les comptes et recense 196 260 ateliers de maintenance automobile dans les grands pays européens (G5) que sont l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la France.

24 % des garages sont implantés en Allemagne (46 960). Le Royaume-Uni (34 399) et la France (34 796), avec chacun moins de 35 000 points de service, sont les deux pays qui en comptabilisent le moins. On compte 39 494 ateliers en Italie et 40 615 en Espagne.

Si on regarde plus en détail, on s’aperçoit que les MRA sans enseigne sont surreprésentés en Espagne et en Angleterre avec environ 17 000 artisans réparateurs non affiliés. C’est l’Espagne qui compte le plus de MRA (24 292) suivi de l’Allemagne (22 110).

La France est le pays comptant le moins de MRA (14 000) mais reste la deuxième nation en termes de réseau de marque constructeur (concessions et agents) avec 12 691 sites. L’Allemagne est le pays où les ateliers de marques sont les plus représentés (14 460).

La France se distingue par le nombre de centres-autos et réparateurs rapides au nombre de 1 985. Si c’est légèrement moins qu’au Royaume-Uni (2 187), cela reste atypique par rapport aux autres pays du G5.

Pour ce qui est des carrossiers, c’est la France qui en compte là encore le moins (3 500), bien moins qu’en Espagne (6 144). La France est aussi le pays où les spécialistes du pneu sont les moins présents, 2 620 sites contre 4 979 en Italie.

Si l’on s’attarde sur le parc circulant, le GiPA indique qu’il a progressé de 2 % depuis 2019 au sein du G5 avec + 4 % en France et une croissance nulle en Italie. C’est en Angleterre que l’âge du Parc a le plus vieillit depuis 2019 : + 12% pour une moyenne G5 à 7%. L’Allemagne se situe à +6%.