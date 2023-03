Panoramic Vision : le nouvel affichage tête haute de BMW

Lors de sa conférence annuelle 2023, BMW a dévoilé son nouvel affichage tête haute, le Panoramic Vision, qui sera disponible sur le modèle de série qui inaugurera sa nouvelle plateforme technologique Neue Klasse de BMW 100 % électriques. S’agit-il de la future i5 ?

L’affichage tête haute BMW Panoramic Vision, qui s’étend sur toute la largeur du pare-brise, crée une surface d'interaction et d'information unique pour tous les passagers. La projection et la conception épurée du poste de pilotage donnent une nouvelle impression d'espace. La technologie de projection permet des affichages visibles sur toute la largeur du pare-brise. Le dispositif affiche les informations pertinentes, pour le conducteur comme pour les passagers, avec une intensité lumineuse et un contraste renforcés sur une zone foncée située sur le bord inférieur du pare-brise. Les informations pertinentes pour la conduite sont ainsi toujours disponibles.

« Avec le BMW Panoramic Vision, le pare-brise devient un large écran. Il ouvre de toutes nouvelles possibilités dans la conception de nos voitures. Le conducteur peut sélectionner lui-même les informations qu'il souhaite afficher dans son propre champ de vision et il peut également décider d’en partager le contenu avec les autres passagers » commente Frank Weber, membre du conseil de BMW AG en charge du développement.

Le Panoramic Vision avait déjà pu être montré sous sa forme prototype au dernier salon Consumer Electronics Show de Las Vegas en début d’année où il équipait la BMW i Vision. Outre le BMW Panoramic Vision, d'autres nouveaux éléments de commande et d'information constituant la nouvelle génération du iDrive seront présentés lors de l'IAA Mobility 2023 à Munich en septembre prochain.