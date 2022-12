Panther Pro accompagne la précision de montage du pare-brise

Spécialiste incontesté sur le marché du vitrage, le groupe VSF lance sous sa marque Panther Pro un équipement original et inédit dédié au positionnement et montage précis du pare-brise sur un véhicule.

Conçu pour faciliter le montage du pare-brise avec la plus grande précision possible, le calibreur de Panther Pro se montre rapidement indispensable pour opérer efficacement, surtout lorsqu’un seul opérateur est dépêché pour l’intervention. Fabriqué en aluminium d’une grande rigidité et avec une belle précision, le calibreur s’ajuste sur la baie de pare-brise en s’appuyant sur un jeu de cibles et un laser d’ajustement.

Outre la rapidité qu’apporte l’utilisation de ce matériel inédit, l’opérateur peut avec lui garantir le respect de l’angle de tangage et de roulis préconisés par le constructeur. Rappelons toutefois que le remplacement du pare-bise doit impérativement être suivi de la calibration de la caméra du système ADAS embarqué. Enfin rappelons que pour une intervention à un seul opérateur - qui représente aujourd’hui la majorité des pratiques observés dans ce domaine - Panther Pro dispose à son catalogue du Fitglass 2000, un matériel complet dédié à la manipulation des vitrages avec une très efficace potence de levage et son treuil électrique.