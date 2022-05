Panther Pro obtient l’exclusivité pour la distribution des produits Profilm

Fabricant reconnu mondialement dans le domaine du film de protection, Profilm a indiqué que ses produits seront désormais commercialisés en France uniquement par VSF et sa filiale Panther Pro.

Panther Pro, marque d’outillage du groupe VSF, indique qu’elle a été choisi par Profilm pour la distribution de ses produits en France.

Profilm propose deux familles de produits. Une gamme de films de protection pour peinture et carrosserie. Selon le fabricant, grâce à sa technologie autocicatrisante, le film d’uréthane permet aux rayures et éraflures légères de disparaitre d’elles-mêmes. Quant à la carrosserie, elle est épargnée par les impacts courants (projection de gravillons, rayures, sève d’arbres…). L’autre gamme concerne les films solaires pour les vitres.

Les produits Profilm s’adapte à tous les véhicules. Sa pose nécessite différentes techniques. Pour initier les poseurs, le Groupe VSF propose une formation spécifique, dans les locaux de son centre de formation Glass & Boost.

« Panther Pro accorde sa confiance à des marques reconnues et dont la qualité des produits est avérée. C’est pourquoi nous sommes fier de distribuer aujourd’hui Profilm, qui vient compléter notre offre et répondre aux besoins des clients » réagit le grossiste en vitrage et en équipements.