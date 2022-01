Paola Pichierri est nommée directrice d’Alfa Romeo France

Alfa Romeo a un nouveau visage en France. Paola Pichierri vient d’être nommée directrice de la marque au sein de Stellantis France. Elle succède ainsi à Stéphane Labous, qui est appelé à d’autres fonctions au sein du groupe Stellantis, sans que le constructeur ne donne davantage de précisions. Paola Pichierri est née à Turin, berceau du groupe Fiat. Elle est titulaire d’un Master en Management de la faculté d’économie de Turin. Elle débute d’ailleurs sa carrière au sein de Fiat Group Automobiles en 1997, au sein du département développement réseau. Elle occupe ensuite plusieurs fonctions, notamment dans le domaine B to B, pour parvenir au poste de Manager grands comptes nationaux.

Chez PSA depuis 2009

En 2009, elle entre au sein du groupe PSA pour occuper des fonctions équivalentes au niveau international. Elle arrive en France en 2011 et devient responsable des ventes grands comptes en 2014. Deux ans plus tard, elle passe responsable des ventes B to B corporate pour toutes les marques du groupe. Depuis 2019, elle était directrice des ventes de la région parisienne pour la marque Peugeot. Elle prend donc la tête de la marque Alfa Romeo en France alors que celle-ci est en pleine reconstruction.