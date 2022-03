Paquet Mobilité : la FNTR, la NLA, la BGL saluent le texte et réclame la rigueur d’application

Depuis 2017, l’Europe travaille sur des mesures d’efficacité et de concurrence loyale du transport routier de marchandise sur le continent sous le nom de Paquet Mobilité. 2022 marque l’entrée en vigueur des règles que saluent la FNTR, la NLA et la BGL. Ne reste plus qu’à les appliquer !

Depuis le 21 février, les règles de cabotage inscrites dans le Paquet Mobilité impose aux transporteurs internationaux une période de carence de 4 jours après 3 jours d’opération dans un pays étranger. Ils ont en outre l’obligation de renseigner dans le tachygraphe les passages aux frontières.

Le Bureau commun à Bruxelles des trois organisations patronales que sont la FNTR, la NLA, la BGL se félicite de l’entrée en vigueur de l’ensemble du Paquet Mobilité. Il appelle désormais à une application efficace de ses règles afin de lutter efficacement contre le dumping social, d’améliorer les conditions de travail des conducteurs et d’établir des conditions de concurrence loyales avec des conditions de marché équitables.

Pour Erik Østergaard, président de la Nordic Logistics Association : « La Commission européenne a déployé de nombreux efforts pour faciliter le processus de mise en œuvre de la directive sur le détachement des conducteurs. Elle est essentielle pour garantir des transports équitables en Europe. Elle garantit la rémunération des conducteurs selon les normes du pays où le service de transport a été fourni. Il appartient maintenant aux États membres de mettre en œuvre rapidement et efficacement cette directive. »

Même rigueur dans l’application demandée par Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR : « Avec le nouveau cadre juridique sur le cabotage et le délai de carence, nous disposons d’un outil pour mettre fin aux pratiques déloyales du marché en interdisant le contournement des règles de cabotage. Nous devons appliquer ces dispositions avec rigueur. »

« Nous notons déjà les réactions positives du marché au Paquet Mobilité et observons que les entreprises s’établissent plus près des marchés qu’elles desservent. Afin de faire des nouvelles règles de transport un véritable succès, il faut pleinement les appliquer, y compris en ce qui concerne le retour du conducteur et du camion » conclut Dirk Engelhardt, PDG de la BGL (Association fédérale des transports routiers et de la logistique en Allemagne).