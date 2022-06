Parcmètre et FPS : Top 10 des villes où le stationnement coûte le plus cher

Touchées par l’encombrement des places en voirie, les grandes villes adoptent des mesures drastiques afin de réduire la circulation dans les hyper-centres et de dissuader les véhicules-ventouses de stationner sur de très longues durées sans aucune rotation. Gros plan sur les tarifs du stationnement en voirie et des FPS (Forfait Post-Stationnement) !

Dans une étude publiée ce lundi 20 juin, Zenpark, spécialiste de la réservation et location de Parking, dévoile le top 10 des villes les plus chères pour se garer. Sans surprise, Paris se classe encore une fois en tête avec un tarif moyen de 5 euros pour une heure. La ville lumière est suivie cette année par Grenoble dont le tarif moyen à augmenter de 25 % en un an pour atteindre 2,50 euros de l'heure en moyenne. Bordeaux clôture le top 3 avec un tarif inchangé d'une année sur l'autre (2,15 €).