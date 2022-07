Paris Automotive Week : le Mondial de l'Automobile ouvre sa billetterie

Le grand rendez-vous parisien des passionnés d'automobile annonce l'ouverture de la billetterie et recommande fortement aux futurs visiteurs de réserver leurs places en amont de l'événement.

L'édition 2022 du Mondial de l'Automobile de Paris aura bien lieu. Avec moins de constructeurs présents et sur une durée raccourcie. Intégré, avec le salon Equip Auto, au sein de la Paris Automotive Week, le grand rendez-vous parisien se déroulera du 17 au 21 octobre prochains dans le cadre du Parc des expositions de la porte de Versailles (Paris 15e).

Après avoir dévoilé l'affiche de l'événement, les organisateurs viennent à présent d'ouvrir la billetterie du salon. Et les visiteurs des éditions précédentes risquent d'être surpris puisque de nouvelles conditions d'accès font leur apparition ainsi que de nouveaux tarifs.

Vente en ligne et réservation préalable

Principale nouveauté de cette édition 2022 : l'introduction de deux tarifs d'accès et de créneaux de visite. Les organisateurs proposent en effet aux visiteurs de réserver le créneau horaire de leur choix pour commencer leur déambulation dans les allées du salon. « Les billets "séance" avec créneaux horaires d'arrivée aident à optimiser la fréquentation du salon. Ils diminuent significativement le temps de queue à l'entrée, vous font profiter au mieux des espaces d'exposition, vous permettent de vous approcher au plus près des voitures présentées, de conduite les véhicules du centre d'essai et de participer aux nombreuses activités des exposants », justifie l'organisation sur le site de l'événement.