Paris, nouveau terrain d’essai des voitures autonomes Mobileye

« En tant qu'opérateur leader de la mobilité autonome, nous sommes très heureux de proposer à notre client, les Galeries Lafayette, un nouveau service de mobilité, en partenariat avec le savoir-faire de Mobileye », s’est réjoui Côme Berbain, directeur de l'innovation du groupe RATP. L’opérateur de transport public et l’entreprise technologique se sont en effet associés pour organiser un service de voitures autonomes à la demande s’adressant aux employés des Galeries Lafayette Paris Haussmann.

Les passagers qui participent au projet pilote seront parmi les premiers consommateurs à tester un robotaxi s’appuyant sur l'application Moovit, plateforme centrale pour le covoiturage autonome de Mobileye. Utilisable quatre jours par semaine, Moovit aidera les salariés à programmer un trajet sans chauffeur pour se rendre au travail. De leur côté, chaque véhicule d'essai autonome de Mobileye sera en capacité de transporter deux passagers à la fois, ainsi qu'un conducteur de sécurité Mobileye et un copilote RATP.

Un grand pas pour Paris ?

En plus de constituer un phénomène inédit, ce test revêt une importance particulière puisque, compte tenu de son système routier complexe et du volume élevé d’usagers divers qui y circule, Paris figure comme un défi majeur pour les véhicules autonomes. L'intégration de la capitale française au portefeuille en d’essai de Mobileye – qui comprend déjà New-York, Munich, Detroit ou Tokyo – représente donc une nouvelle étape cruciale dans la progression du secteur vers la commercialisation de cette mobilité intelligente. De même, « il est aujourd'hui essentiel de réfléchir à l'amélioration et à la transformation de la mobilité, pour préparer l'avenir des centres-villes et permettre à Paris de poursuivre son attractivité », justifie Alexandre Liot, directeur général des Galeries Lafayette Haussmann.