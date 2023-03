Parker Meeks prend la tête d’Hyzon Motors

Hyzon Motors, spécialiste de la mobilité lourde à hydrogène, annonce la nomination de Parker Meeks en qualité de président-directeur général. Le dirigeant focalise le développement du groupe en Europe, en Amérique du Nord et en Australie.

« En tant que président intérimaire, Parker Meeks a prouvé qu’il était indispensable à Hyzon Motors, d’un point de vue stratégique, financier et managérial », affirme Elaine Wong, lead independent director du groupe Hyzon. Parker Meeks a réussi à développer le spécialiste de la mobilité lourde à hydrogène, en quittant le marché des camions en Chine pour opérer un recentrage stratégique en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, et en déployant des accords d’envergure, avec DB Schenker ou Chevron, par exemple.

Nouvelle phase de commercialisation

« Hyzon est promis à un bel avenir et nous allons ouvrir un nouveau chapitre sur la transition écologique durable. La technologie du groupe qui permet la décarbonation du transport va entrer dans une phase de développement commercial, d’un point de vue global, mais aussi au cas par cas selon les besoins des clients », souligne Parker Meeks.

Hyzon Motors a déjà une empreinte mondiale sur la mobilité hydrogène

Scientifique de formation, Parker Meeks fait valoir une riche expérience internationale, notamment au sein du groupe TRC Companies et de McKinsey.

Le groupe Hyzon Motors, spécialiste des camions à hydrogène et des infrastructures d’avitaillement, est très présent aux États-Unis (Rochester, Detroit, Chicago), mais opère aussi en Europe (notamment aux Pays-Bas et en Allemagne), en Chine et en Australie.