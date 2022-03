Participez au 2e Baromètre du forfait mobilités durables

Que vous soyez employeur ou salarié, il est possible de donner votre avis et votre retour d’expérience sur ce dispositif qui vise à faciliter les trajets domicile-travail des Français.

Pour dresser un nouvel état des lieux du forfait mobilités durables (FMD), mis en place avec la loi d’orientation des mobilités (LOM) de décembre 2019, une nouvelle enquête publique est ouverte. Elle permettra également d’identifier les leviers qui favoriseront le déploiement de ce dispositif dans les entreprises

En répondant à cette enquête, vous participez à la mise à jour du Baromètre du forfait mobilités durables, lancé en 2020 par le ministre de la Transition Écologique et l’Ademe. Le projet est piloté par ekodev et l’incubateur pour la mobilité Via ID.

L’enquête est ouverte jusqu’au 9 avril prochain. Cinq à 10 minutes sont nécessaires pour y répondre. Les résultats seront dévoilés à l’été.

Le FMD en détails

Pour rappel, le forfait mobilités durables permet aux employeurs de participer davantage à la mobilité de leurs collaborateurs tout en les incitant à emprunter des modes de déplacement plus « propres » et moins coûteux que la voiture individuelle. Son montant peut aller jusqu’à 600 euros par an et par salarié en étant exonéré d’impôt et de cotisations sociales notamment lorsqu'il est cumulé avec un abonnement de transport en commun. Si l’employeur donne plus de 600 euros, la somme complémentaire est soumise à cotisations et impôts. Le dispositif reste pour le moment facultatif.

