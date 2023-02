Partoo distingue plusieurs distributeurs dont BYmyCAR pour leur e-réputation

Partoo a réalisé une étude parmi ses clients pour mesurer les plus performants en matière de e-réputation. Parmi les 240 entreprises exerçant dans tous les domaines, plusieurs groupes de distribution et quelques constructeurs se distinguent.

Partoo, société spécialisée dans la gestion des avis clients et la e-réputation, vient de réaliser une étude parmi 240 de ses clients sur l’année 2022. L’entreprise a analysé les données de ces firmes, exerçant dans tous les domaines d’activités. L’ensemble représente 36 471 points de vente, pour un total de 1 072 105 avis clients déposés sur Google Business Profile au cours de l’année passée. Cette étude s’est basée sur le nombre d’avis reçus, sur la diversité, le taux et le temps de réponse de chaque entreprise, ainsi que sur la note moyenne laissée par les clients. Le contexte global révèle que le nombre d’avis est en augmentation de 15 % par rapport à 2021 et que la moyenne se situe à 29 avis par point de vente. La note moyenne est également en hausse, puisqu’elle est passée de 4/5 à 4,15/5.

L’automobile au quatrième rang en nombre d’avis

Le premier constat de cette étude est que l’automobile ne figure pas parmi les secteurs ayant le plus d’avis. L’hôtellerie/restauration, la distribution spécialisée et la distribution alimentaire constituent le trio de tête. L’automobile arrive au quatrième rang, avec une moyenne de 38 avis par établissement. Dans cette catégorie, l’enseigne cliente de Partoo détenant le plus d’avis est issue de la moto, puisqu’il s’agit de Dafy Moto, avec 97 avis par établissement. La première société réellement issue de l’automobile est BYmyCAR, avec 96 avis, devant Porsche France, avec 86 avis par point de vente.

Meilleure note moyenne pour Porsche France

L’automobile arrive seulement au sixième rang des secteurs d’activités en matière de note moyenne accordée par les clients. Cette dernière atteint 4,4/5 pour l’ensemble des entreprises clientes de Partoo. Cependant, la meilleure performance revient à Porsche France, avec une note de 4,75/5, devant le distributeur de pièces de rechange Groupe Agra, avec 4,68/5, et le groupe de distribution Segond Automobiles, avec 4,67/5. Pour mémoire, ce dernier représente neuf marques sur la Côte d’Azur, dont plusieurs firmes de luxe.

Le meilleur taux de réponse pour l’automobile

Sur l’ensemble du panel des clients de Partoo, le taux de réponse s’est élevé à 60 % en 2022, contre 48 % en 2021. Les clients ont attendu en moyenne 5 jours pour voir une réponse à leur avis, contre 8 jours l’année précédente. Des résultats en hausse, même si la marge de progression est encore importante. Cependant, sur ce point précis, l’automobile arrive à la première place, avec 84 % d’avis traités en 7 jours. Dans ce domaine, Porsche France arrive de nouveau en tête, avec 100 % d’avis traités en 6 jours. Le deuxième est Audi France, avec 99 % des commentaires traités en 3 jours. Enfin, la troisième marche du podium revient au groupe Segond Automobiles, avec 99 % en 6 jours.

BYmyCAR vainqueur tous secteurs confondus

Partoo a réalisé un classement général synthétisant les cinq points scrutés lors de l’enquête. Sur ses 240 clients issus de tous les univers, BYmyCAR figure en tête, avec un score de 93 points, devant Audi France (92,5 points) et l’enseigne de cuisinistes SoCooc’ (92 points). D’autres firmes du secteur figurent dans le top 15, à l’image de la cinquième place de Porsche France (91 points), qui devance d’un demi-point Volkswagen France. Aramis Auto arrive au neuvième rang (88,5 points), juste devant le groupe RCM de Ronan Chabot (88 points). Carter-Cash, enseigne d’entretien low-cost du groupe Mobivia, prend la douzième place (86,5 points), tandis que Toyota figure à la quatorzième place (84 points) et constitue le dernier représentant de l’automobile parmi ce groupe de tête.