Parts Holding Europe (Autodistribution) dépasse les 2 milliards d’euros en 2021

Parts Holding Europe (PHE) vient de publier ses résultats pour l’année 2021. Le groupe a dépassé pour la première fois les 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, avec 2,010 milliards d’euros. Un volume en hausse de 14,1 % par rapport à 2020 et de 11,8 % par rapport à 2019. Le groupe explique cette progression par une hausse globale de son activité. Ainsi, la croissance interne s’est élevée à + 11,8 % par rapport à 2020 et à + 6,8 % par rapport à 2019. De son côté, la croissance externe s’est traduite par l’acquisition de plusieurs structures en Italie et Espagne au cours de l’année dernière. Cette activité globale a permis de dégager un Ebitda courant de 245,5 millions d’euros, en hausse de 20,6 % par rapport à 2020 et de 21,5 % par rapport à l’année précédente. En observant la seule croissance organique de cet Ebitda, la hausse s’établit à 19 % par rapport à 2020 et à 18,4 % par rapport à 2019. Le résultat net de PHE s’est élevé à 34,5 millions d’euros, soit 1,7 % du chiffre d’affaires 2021.

Cession en cours

Ces résultats positifs malgré un contexte toujours délicat arrivent au moment où PHE s’apprête à changer de propriétaire. En effet, Bain Capital, actionnaire du groupe PHE est en cours de cession de ses titres à D’Ieteren Group. Les deux entités ont signé un contrat d’achat d’actions qui devrait être mené à terme dès que les autorités de contrôle des concentrations concernées se seront prononcées. Pour mémoire, D’Ieteren Group est l’importateur des marques du groupe Volkswagen en Belgique et possède également Belron, maison-mère de Carglass. Ce groupe familial détient aussi une participation de 40 % dans TVH, distributeur spécialisé dans les pièces de rechange de véhicules de manutention, de construction, industriels et d’engins agricoles. L’arrivée de PHE au sein de D’Ieteren Group serait un exemple supplémentaire de l’effacement des frontières entre après-vente constructeur et rechange indépendante.