Parts Holding Europe dépasse les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires

PHE enregistre une croissance de son chiffre d'affaires et de son EBITDA pour 2021 par rapports aux années 2020 et 2019.

Avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 2,01 milliards d'euros, Parts Holding Europe affiche une croissance de 14,1% par rapport à 2020 et de 11,8% par rapport à 2019. Cet exercice positif est porté par une croissance organique (+11,8% par rapport à 2020 et de 6,8% par rapport à 2019), ainsi que par la stratégie de croissance externe du groupe et ses acquisitions sur ses marchés européens. Par ailleurs, cette croissance a permis de générer un EBITDA courant de 245,5 millions d'euros (post IFRS 16) pour l'année 2021, soit une augmentation de 20,6% par rapport à celui de l'an dernier et de 21,5% par rapport à 2019. De plus, la croissance organique de l’EBITDA est en hausse de 19% par rapport à 2020 et de 18,4% par rapport à 2019. Ainsi le résultat net du groupe s'établit à 34,5 millions d'euros, soit 1,7% du chiffre d'affaires pour l'exercice 2021.

Pour mémoire, un contrat d'achat d'actions, ou SPA, a été signé le 14 mars dernier entre Bain Capital et D'Ieteren Group en vue de la cession des titres de Parts Holding Europe (le projet est actuellement soumis aux autorisations usuelles des autorités de contrôle des concentrations compétentes).