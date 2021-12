Parts Holding Europe grandit en Italie

Autodis Italia Holding (PHE) étend son emprunte en Italie avec l’acquisition du distributeur CIDA Auto Components. L’entrée de la société dans le giron du groupement sera effective dans les prochains jours, avant la fin de cette année.

Nilo Carolillo, fondateur de l’entreprise de distribution, devrait rejoindre les actionnaires et le conseil d'administration d'Autodis Italia Holding et restera directeur général de CIDA Auto Components. Son frère, Gilberto Carolillo, conserve ses fonctions de directeur commercial de l’entreprise. Il poursuivra le développement de CIDA en cohérence avec les stratégies du groupement, en synergie opérationnelle avec les autres filiales.

Fondée en 1995, basé à Bari, CIDA Auto Components réalise un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros. Il est un important distributeur du sud de la péninsule et dispose d’un entrepôt de 8 600 m2 avec 97 000 références en stock. Son offre est composée de 300 lignes de produits de 90 marques. L’entreprise emploie 50 salariés. Le distributeur anime de plus un réseau de 150 garages.

Autodis Italia Holding, né en 2017, est désormais composée de 14 entreprises de distribution transalpines avec 460 collaborateurs pour un chiffre d’affaires total de 220 millions d’euros.