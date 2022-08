Parts Holding Europe rejoint officiellement D'Ieteren Group

En février, Bain Capital LLC a annoncé être entré en négociations exclusives avec D'Ieteren Group en vue de la cession de Parts Holding Europe (Autodistribution, Oscaro et Mondial Pare-Brise). Ce projet a reçu l'accord de la Commission européenne sous condition de la cession des activité de la cession des activités spécialisées dans la réparation de vitrage automobile de PHE. Les représentants du personnel ont également répondu favorablement. En outre les distributeurs indépendants français, les distributeurs associés italiens et espagnols, et le management vont investir à hauteur d'une participation combinée de 10% du capital de Parts Holding Europe.

L'acquisition finalisée, D'Ieteren devient donc actionnaire du groupe et continue le projet de création de valeur mené par Bain Capital LLC. PHE va désormais poursuivre sa croissance organique et sa stratégie d'acquisitions dans le but de renforcer sa position de leader.