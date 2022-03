Parts Holding Europe souhaite recruter 1 500 collaborateurs en 2022

Parts Holding Europe projette de recruter plus de 1 500 collaborateurs en France et à l’étranger en 2022. Ces postes sont à pourvoir dans toutes les filiales du groupe, dont Autodistribution, Oscaro et la plateforme iDGARAGES.com, et à tous niveaux de qualifications et d’expériences professionnelles sur l’ensemble de ses métiers :

le commerce (vendeurs, responsables de secteurs…),

la distribution (préparateurs de commandes, caristes, chauffeurs livreurs),

la réparation (chefs d’atelier, mécaniciens…),

le e-commerce (Traffic managers, data managers…),

les fonctions supports (marketing, comptabilité…).

Les postes ouverts sont à retrouver sur le site carrière du groupe PHE. Le site est mis à jour avec les nouvelles offres d’emplois disponibles.

En 2021, PHE avait annoncé son intention de recruter 1 000 nouveaux collaborateurs. L’objectif a été dépassé puisque 1 700 personnes ont finalement rejoint le groupe. PHE compte dans ses effectifs 265 jeunes en contrat d’alternance et « cette politique d’insertion professionnelle va se poursuivre », assure PHE qui emploie 8 400 collaborateurs.