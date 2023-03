Pascal André, nouveau directeur commercial France de l’activité réparation d’AkzoNobel

Pascal André a commencé sa carrière chez AkzoNobel, au sein de ce même secteur d’activité, où il occupait dernièrement le poste de directeur régional des ventes.

Après 15 années passées au sein de l’organisation des peintures automobiles du groupe en France et à l’international, Pascal André prend aujourd’hui la direction de cette activité et des équipes commerciales et techniques en France. Il aura à charge d’en accélérer la croissance et le développement.

« L’enjeu pour moi sur un marché en pleine transformation technologique sera d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement avec nos partenaires. Pour ce faire, je pourrai m’appuyer sur une équipe experte et motivée par la réussite de nos clients. » indique Pascal André.