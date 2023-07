Pascal Mitsch (BMW Motorrad France) : « Les concessionnaires historiques restent des membres importants de notre réseau »

Auto Infos : Comment jugez-vous vos résultats sur le premier semestre ?

Pascal Mitsch : Il faut rester prudent avec les chiffres car derrière la hausse du marché de 10 %, se cache surtout les bons résultats d’un concurrent japonais, qui revient à des niveaux plus élevés après une période de baisse. Nous avons débuté l’année doucement mais avec une progression de 3 %, nous sommes en ligne avec nos objectifs initiaux. Malgré la fin de vie de la 1250 GS, les ventes se maintiennent bien, notamment grâce à la 1250 GS Adventure. Nous n’aurons pas de stocks. Il n’y aura donc pas d’impact négatif.

Auto Infos : A quelle date arrivera dans le réseau la nouvelle 1 300 GS ?

Pascal Mitsch : La 1 300 GS sera révélée officiellement le 28 septembre prochain, soit 100 ans jour pour jour après la naissance de BMW Motorrad et le jour de l’inauguration du BMW Motorrad Welt à Berlin. Le lancement officiel devrait avoir lieu au cours de la première quinzaine de novembre. La production a débuté et tout se déroule bien pour le moment. Nous devrions donc avoir suffisamment de machines pour livrer notre réseau sur les deux derniers mois de l’année. Cette moto sera surprenante !

Auto Infos : Comment se comporte le scooter électrique CE 04 ?

Pascal Mitsch : Nous avons vendu 2 500 à 2 600 unités l’année dernière. Nous en aurions vendu 500 de plus si nous les avions eus. C’était au-delà de nos espérances. Nous avions un énorme portefeuille de commandes, avec de longs délais, qui nous ont fait perdre quelques ventes. A fin juin, nous sommes à 1 500 unités, ce qui est satisfaisant, même si le marché se rétracte un peu. Le CE 04 fonctionne très bien à Paris et dans la petite couronne. En province, les ventes explosent dans certaines villes mais restent timides dans d’autres. Cela dépend de la politique des municipalités et de l’engagement des concessionnaires dans l’électrique.

Auto Infos : Le CE 02 va-t-il élargir votre clientèle ?

Pascal Mitsch : C’est un engin à mi-chemin entre la moto et le BMX, plus urbain que le CE 04. Nous sommes en pleine réflexion sur les typologies de clients concernées. Nous allons toucher une population jeune avec la version 5 kW et une plus âgée avec l’équivalent 125 cm3. La stratégie marketing déployée cible plusieurs strates de clients potentiels mais nous verrons réellement qui l’achète après son lancement au premier semestre 2024. Nous le verrons peut-être en bord de mer, dans des résidences secondaires, dans des ports de plaisance… Nous vendrons sans doute des deux-roues à de nouveaux clients que nous ne connaissons pas bien.

Auto Infos : Comment le réseau a-t-il vécu la reprise de plusieurs concessions moto par des distributeurs auto ?

Pascal Mitsch : Fin 2022, plusieurs groupes représentant BMW ou Mini ont repris des concessions BMW Motorrad. Sept ou huit investisseurs sont arrivés de l’automobile, à l’image d’Emil Frey France, de Grim ou Pautric. Cela a généré un peu d’inquiétude chez les distributeurs purement deux-roues. Nous les avons rassurés, car les concessionnaires historiques restent des membres importants de notre réseau. Ils sont engagés, très performants et nous voulons continuer à travailler avec eux. Les gens qui performent n’ont rien à craindre.

Auto Infos : Cela peut même être une opportunité pour ceux qui veulent vendre leur affaire…

Pascal Mitsch : Tout à fait. Lorsqu’un investisseur souhaite passer la main, qu’il n’a pas de successeur et que personne au sein du réseau BMW Motorrad n’est intéressé, nous le mettons en relation avec un investisseur du réseau BMW-Mini. Cela a été le cas avec les groupes Grim et Hess. Tout ceci s’est déroulé en bonne intelligence, dans une logique de plaques régionales. Marc Grégoire du groupe Grim a une vision de la mobilité globale, qui part du vélo jusqu’à la voiture, en passant par le scooter et la moto. Nous sommes dans cette même approche, qui va du CE 02 au XM. Il y a un an, le groupe Lempereur a repris la concession d’Arras et il vient d’ouvrir un village moto dans lequel il a placé une très belle concession BMW Motorrad. Non loin de là, à Lille et Valenciennes, notre partenaire est seulement dans la moto et il est très performant. Les deux cohabitent très bien et nous sommes ravis de travailler avec eux.

Auto Infos : Ces investisseurs venus de l’auto conservent-ils le lien humain et passionnel avec les clients moto ?

Pascal Mitsch : C’est à nous d’y veiller ! C’est le travail de nos équipes. La clientèle moto est très attachée au produit, davantage que dans l’automobile. Les équipes doivent donc partager cette affection. Il faut capitaliser sur cette passion.