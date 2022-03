Patrick Cholton réélu président de la Fédération Française de Carrosserie

A l’issue du conseil d’administration du 17 mars 2022, les 76 administrateurs de la Fédération Française de Carrosserie ont renouvelé leur confiance à Patrick Cholton, pour les quatre années à venir, comme président national. L’élu occupe ce poste depuis 2014. C’est son troisième mandat en tant que président.

« Je suis honoré de cette confiance renouvelée des administrateurs de la FFC. Durant les quatre prochaines années, j’aurai à cœur, comme ce fut le cas depuis 2014, de porter hautes nos couleurs, nos métiers, et de défendre nos points de vue auprès des pouvoirs publics et institutionnels de la filière » a réagit Patrick Cholton au sortir du conseil d’administration.

Les administrateurs ont fait le choix de le maintenir à la tête de l’organisation pour « ses résultats exceptionnels en termes de modernisation et de redynamisation de la fédération donc il a fait une référence de la filière VI auprès des pouvoirs publics ». La FFC compte aujourd’hui 1500 entreprises adhérentes et s’est ouverte à d’autres métiers au sein de sa branche FFC réparateurs pilotée par Patrick Nardou. Autre reconnaissance, celle d’avoir hissé en moins de quinze ans le salon Solutrans au rang des tous premiers salons mondiaux de la filière, entouré d’une équipe solide et de plus de 70 partenaires fidèles.

Pour l’avenir, de nombreux chantiers sont déjà engagés, comme la mise en place d’une veille réglementaire de qualité pour l’ensemble des branches, en partenariat avec l’UTAC, mais également la poursuite de l’étude VIsion’AIR, portant sur le mix énergétique VI-VU à l’horizon 2040. Le développement durable et le rétrofit seront également au programme par le biais de commissions.