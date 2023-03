Patrick Favret cède ses concessions à son voisin Jean-Michel Lain

Patrick Favret, fondateur du groupe éponyme, va vendre ses établissements Suzuki, Subaru, SsangYong et Hyundai à son homologue et voisin géographique, le groupe Jean Lain Mobilités. Ces affaires sont situées à Sallanches et Thonon-les-Bains (74).

Selon une note de l’Autorité de la concurrence, confirmée par Patrick Favret, le groupe Jean Lain Mobilités va reprendre « le contrôle exclusif de la société Favret Automobiles et de la société Olymp' Auto ». Ce rachat comprend deux concessions installées à Sallanches et Thonon-les-Bains (74). Entourée par de sérieux concurrents comme les groupes Maurin et Jean Lain Mobilités, l’entreprise familiale vit ses derniers instants sous la direction de Patrick Favret, l’enfant du pays. Agent Audi et Volkswagen du concessionnaire Jean Lain Mobilités à Ruffieux (73) en février 1981, puis concessionnaire en 1985, Patrick Favret a toujours exercé dans cette région qui l’a vu grandir. Amoureux de la marque Lancia, il devient officiellement le premier concessionnaire Lancia de France avec un taux de pénétration de 2,1 %. « De mémoire en 1989, j’ai vendu 83 Lancia neuve à Saint-Gervais, sans hall d’exposition, confiait-il, il y a un an dans nos colonnes. J’avais seulement un atelier et je louais un parking souterrain pour y entreposer mes voitures. La bonne marque, au bon endroit, au bon moment comme on dit ». Il a représenté la firme italienne de 1989 à 1998, puis de 2008 à 2016.

Par ailleurs, le chef d’entreprise est bien connu au sein du réseau Suzuki pour ses excellentes performances. Avec seulement deux points de vente, le groupe Favret a pourtant souvent dominé le classement de la région Rhône-Alpes (5,77 % de part de marché en 2021) ou celui à l’échelle nationale (1,38 % de part de marché en 2021). Depuis 2012, le groupe Favret compte également Hyundai dans son portefeuille de marques, ainsi que Subaru et SsangYong repris en octobre 2019.

Rester brancher

L'opérateur avait également pris le virage de l’électrique en installant plusieurs bornes de charge indépendantes badgées « Favret Energy ». Sept bornes sur le site de Sallanches (accessibles 24h/24, 7 jours sur 7) et trois autres sur le site de Thonon-les-Bains (accessibles aux heures d’ouverture de la concession). Le montant global de l’investissement a atteint les 200 000 euros. Patrick Favret est le seul distributeur à proposer ce type de service dans le secteur.

En tant que distributeur et personnalité locale, le dirigeant mettait un point d'honneur à soutenir de nombreux événements du coin via des partenariats avec des offices du tourisme, des clubs sportifs ou des événements culturels et la marque Suzuki. Le festival Mont-Blanc d’Humour de Saint-Gervais, les stations de ski des Contamines-Montjoie, Saint Gervais et Combloux, l’équipe de hockey Les Pionniers de Chamonix, La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, l’Open de tennis des Contamines ou encore les pistes de ski indoor à Sallanches en sont quelques exemples.

Au terme de 42 ans d’activité, et le côtoiement de seize marques en tant qu’agent ou distributeur, Patrick Favret va donc raccrocher les gants de la distribution automobile afin de s’investir dans d’autres projets professionnels et personnels qui lui tenaient à coeur.