Patrick Guiffant déménage sa concession Harley-Davidson à Saint-Cyr-sur-Loire

Distributeur de la marque américaine depuis 2017 en Touraine, Patrick Guiffant entame une nouvelle étape de son développement. « C’est un nouveau départ pour nous et pour la région, la concession se déplace mais garde sa passion et l’équipe est appréciée par tous nos clients » souligne le dirigeant. Cet aspect reste particulièrement important dans la distribution moto et notamment au sein de marques passionnelles comme Harley-Davidson. Le nouvel établissement, ouvert depuis le 29 août, s’étend sur 1 000 m2, autour d’un showroom qui rassemble différents corners, d’un atelier, d’un espace « Motorclothes », d’un espace accessoires et d’une surface réservée aux motos d’occasion. Le lien humain est un point fort de la marque, puisque chaque concession doit animer un club rassemblant les propriétaires, connu sous le nom de Harley Owners Group (HOG). Un espace doit leur être réservé dans chaque établissement du réseau à travers le monde.

Un week-end de portes ouvertes le 30 septembre et 1er octobre

L’aspect relationnel n’a pas été oublié par le concessionnaire, qui prépare un week-end de fête les 30 septembre et 1er octobre prochains. Clients et prospects pourront profiter d’un concert, d’un show mécanique, de la présence d’un barbier et d’une exposition de motos d’exception. Si la marque traverse une période difficile depuis plusieurs années au niveau international, le lien qui l’unit à ses clients reste fort. Un travail qui passe également par les distributeurs sur le terrain. La nouvelle concession présentera donc une gamme recentrée sur les modèles premium en cette année anniversaire, pour l’un des plus anciens constructeurs de deux-roues au monde.