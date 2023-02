Paul-Antoine Jung prend les rênes de Tred Union

Le conseil d’administration du groupement de transporteurs Tred Union a élu son nouveau président. Paul-Antoine Jung, dirigeant du groupe de transport et de logistique Altrans, succède à Joël Vigneron, décédé brutalement le 3 décembre dernier.

Âgé de 41 ans, Paul-Antoine Jung dirige, depuis 2009, Altrans, une société de transport et logistique d’envergure employant plus de 500 collaborateurs. Un poste qui permet à ce dirigeant de connaître parfaitement les rouages et problématiques actuelles du transport routier de marchandises.

« Présider aujourd’hui Tred Union est une grande fierté pour moi. J’ai à cœur de poursuivre le travail de Joël Vigneron tout en y apportant ma propre dynamique et de nouveaux projets », déclare le jeune président.

