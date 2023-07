Paula Fabregat-Andreu (Renault) : « La Clio est arrivée au summun de la maturité »

Énergique et attachante, Paula Fabregat-Andreu (directrice projet design segment B) partage ces qualités avec la Clio 5 restylée, que le groupe Renault vient de présenter et qu'elle-même a aidé à développer. Rencontre.

L’Automobile & L’Entreprise : Comment s’est organisé le travail de l’équipe design pour la Clio ?

Paula Fabregat-Andreu : Nous avons organisé un concours dessin auquel tout le monde pouvait participer. Bien sûr, comme il s’agissait de la Clio, tout le monde voulait participer et intégrer l'équipe parce que c'est une voiture iconique, une voiture émotionnelle, et que la redessiner était un vrai challenge. Les premières esquisses arrivent, elles sont présentées à Gilles Vidal et à toute l'équipe, nous commençons à faire des choix. Les dessins retenus sont ensuite transformés en maquette 3D digitales, une autre sélection intervient et enfin nous aboutissons aux maquettes. Là, pour ce projet, il ne restait plus qu’une maquette parce que c'était assez clair, on a vu assez rapidement que cette voiture gagnait en présence, en majesté presque. Elle est plus large, elle a plus caractère et de détails qui jouent avec cette idée de vibration et de profondeur mais sans dénaturer les gènes et l'architecture du modèle.

A&E : Cela a-t-il été difficile de repenser le dessin d’un tel best-seller ? Vous êtes-vous heurtés à des limites ?

PFA : Il y avait plusieurs challenges, d'un côté en termes de marque et de durabilité, c'est évident et c’est important dans la période actuelle. Il faut vraiment essayer d'aller au plus loin possible sur ce point-là. Il y a aussi eu le temps car nous essayons de produire des voitures plus vite alors évidemment, les délais sont à chaque fois plus courts et concentrés, ici deux ans.

Après, si on parle du design, nous avons écouté les clients. Pour la Clio 5, il nous a été fait remarquer que nous n’avions avait pas fait beaucoup de changements. Elle était jugée comme très qualitatif, mais la Clio 5 est arrivait au summum de la maturité, c’est presque Mégane, et les clients s’attendaient à plus de nouveautés. Nous avons donc profité de ce restylage pour lui donner beaucoup plus de puissance esthétiquement. La voiture s’améliore aussi en termes de prestation mais, au niveau purement design, la Clio est plus dynamique, plus vivante et l'intégration de l'esprit Alpine propose une version qui marque encore plus le coup.

A&E : Selon vous, quel type de design les clients recherchent-ils ?

PFA : Je pense que les clients veulent surtout des véhicules avec un caractère propre. Je pense que la tendance est aussi aux designs plus iconiques et ça, c'est notre objectif aujourd'hui, d'avoir des voitures qui vont montrer une personnalité car il y a un lien émotionnel entre les clients et leur voiture. Elle ne s’avère pas seulement fonctionnelle, les clients avec qui je discute me confirment qu’ils veulent acheter un objet dans lequel ils se reflètent. Pour répondre à cela, chez Renault, nous avons une gamme assez large avec toutes les tailles, citadine avec la Clio, le Captur si on veut avoir un peu plus de coffre et plusieurs modèles disponibles en électrique pour s’adapter aux besoins de chacun. Mais encore une fois, si on parle de design, pour moi, c'est l'émotion et c'est avec ça que nous devons conquérir et capter les conducteurs.

A&E : Comment ce segment B, dans lequel s’inscrit la Clio, évoluera à l’avenir ?

PFA : Je pense que c’est l’un des segments les plus sûrs du marché parce que, aujourd'hui, ceux qui n’ont pas accès à des voitures très haut de gamme ou qui veulent faire des économies en termes de consommation, se tournent vers les voitures du segment B. Bref, c’est l’un des segments les plus pérennes car il répond à toutes les typologies.

Personnellement, je crois que le design automobile est cyclique. Je n’ai donc pas de boule de cristal pour me dire ce qui viendra ensuite, même s’il y a une tendance favorable au SUV aujourd'hui, du fait aussi de la constitution des plateformes et de l’embarquement des batteries. Mais il y a des solutions qui sont trouvées pour produire des voitures plus basses dans lesquelles on parvient à faire rentrer les batteries, je suis donc convaincue que les voitures « basses » vont revenir à nouveau car elles sont plus sportives et qu’il y a beaucoup d’automobilistes qui aiment conduire d'une manière plus dynamique.

A&E : Quel sera l'avenir de la gamme en termes de design ? Et quels futurs projets prévoit le groupe Renault ?

PFA : Pour aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur de vraies icônes, la Clio mais aussi la R5, la R4, etc. Nous avons donc une gamme riche en termes de propositions et capable de répondre à des besoins très différents.