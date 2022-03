Peinture : PPG obtient la nouvelle certification Qualiopi de formation

Accréditée par l’Afnor, cette certification est le nouveau référentiel unique de toute entité ou organisme de formation sur notre territoire. Elle permet à l’ensemble des sites de formation du fabricant de peinture, dont Gennevilliers et Marseille en sites propre, de délivrer des formations bénéficiant des aides financières de l’État.

L’obtention de cette « reconnaissance » passe par un audit mené par l’Afnor certification, organisme indépendant et accrédité par le Cofrac qui juge des critères de conformité suivants : informer les publics, concevoir la prestation, mettre en œuvre l’action de formation, mobiliser les moyens nécessaires, maîtriser les compétences des personnels, effectuer une veille de son environnement et enfin se faire évaluer pour s’améliorer.

« Cette certification est le résultat d’un audit très poussé de notre process formation qui a eu lieu en 2021. Le savoir-faire et l’engagement de l’ensemble de notre équipe technique et formation France, ainsi que de nos experts métier sont reconnus. Qualiopi est un gage de qualité des services de formation que nous proposons à nos clients distributeurs et utilisateurs », déclare Julien Bauer, responsable technique et formation PPG Refinish France.