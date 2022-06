Peinture : Techn'Ecar lance Ecar Xline 240 et 280

Depuis sa création en 2012 la société Techn’Ecar, éditrice du site peinturevoiture.fr, est devenue en quelques années un acteur majeur et incontournable dans le monde de la carrosserie et de la peinture automobile. Pour rester indépendant, la marque a travaillé plus d'un an et demi sur la viabilité de la création de sa propre peinture. En collaboration avec des industriels, l'équipe de Techn'Ecar a entrepris de reformuler toutes les teintes afin d'avoir une qualité de peinture égale à ses concurrents, tout en proposant des prix réduits de moitié.

Au total, la peinture Ecar regroupe plus de 60 000 teintes pour véhicules et 3 600 pour motos. Le système est composé de 63 teintes de bases, de liant et diluant, un spectrophotomètre, un PC portable, une balance, un teintier ainsi qu’une table de travail incluant des tiroirs de rangement chauffés pour les peintures (encombrement réduit pour les petits espaces). Les conditionnements sont uniformisés en 1 l et 500 ml. De plus, tous les pots sont à 70 euros par litre.

Pour la suite, peinturevoiture.fr a l'ambition de refondre son site internet bombe de peinture et, en décembre, l'entreprise inaugurera ses nouveaux locaux de plus de 5 000 m2.