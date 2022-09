Pénurie de semi-conducteurs et délais de livraison des véhicules : la PFA fait le point

Si l’organisme Semiconductor Intelligence estime que certains signes indiquent un fléchissement de la pénurie de semi-conducteurs pour les applications automobiles, les délais de livraison de véhicules neufs ne devraient pas revenir à la normale dans les prochains mois. La PFA explique : « Les semi-conducteurs utilisés dans l’industrie automobile nécessitent un long cycle de conception et sont soumis à des normes sévères de qualification. En raison de ces longs cycles de conception et de la longue durée de vie des produits, les semi-conducteurs utilisés dans les applications automobiles utilisent des technologies plus matures que la plupart des autres applications. Les constructeurs automobiles sont donc généralement moins prioritaires pour les fondeurs. »

Selon une étude de McKinsey, 72 % des semi-conducteurs pour l’automobile en 2021 faisaient appel à des technologies de production moins avancées (90 nm ou plus), contre 52 % pour l’ensemble de toutes les applications en électronique. Seulement 6 % de la demande automobile concerne des technologies avancées (14 nm et moins), contre 21 % pour l’ensemble des applications. Or, les fabricants de semi-conducteurs concentrent leurs dépenses d’investissement sur les processus les plus avancés, plus rentables. À titre d’exemple, TSMC réalise ainsi 65 % de ses revenus à partir de nœuds de processus avancés et seulement 12 % de ses revenus à partir de nœuds de 90 nm ou plus. Seuls 5 % des revenus de TSMC proviennent de l’automobile, contre 38 % des smartphones.

« Compte tenu de ces facteurs, il faudra du temps pour que tous les problèmes d’approvisionnement soient résolus, même si les avis divergent sur l’échéance précise d’un retour à la normale. La production de véhicules légers restera donc probablement en deçà de son plein potentiel jusqu’en 2023 au moins », avance la PFA.