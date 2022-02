Pénuries, délais de livraison et hausse des coûts : Arval publie un libre blanc

En ce début d'année, la pénurie des semi-conducteurs, l'allongement des délais de livraison ainsi que la hausse des prix des matières premières et par conséquence des véhicules ont des impacts non négligeables sur la gestion de vos parc automobiles. Dans son nouveau livre blanc, le loueur longue durée a identifié différents leviers pouvant être actionnés pour agir et assurer la mobilité de vos conducteurs.

Arval lance une nouvelle campagne pour accompagner ses clients face aux bouleversements actuels subis par le marché automobile. Depuis plusieurs mois, la rareté et la hausse des prix des matières premiers, la crise des semi-conducteurs, l’allongement des délais de livraison des véhicules ont des conséquences globales sur la gestion de vos flottes d’entreprise. « Après les difficultés liées à la pandémie de Covid-19, notre secteur d’activité est de nouveau concerné par un contexte agité avec de réels défis à relever, commente Shams-Dine El Mouden, directeur international d’Arval Consulting. Notre travail d’analyse, de conseil et d’accompagnement auprès de nos clients nous révèle surtout qu’au-delà des défis, ce sont aussi de véritables opportunités en termes d’optimisation des coûts et d’accélération de la transition énergétique". Pour les saisir, "le déploiement d’une approche pragmatique et structurée permet de mieux définir les priorités, faciliter l’organisation des plans d’action et des charges de travail associées. C’est toute l’essence de la campagne Arval « The Journey Goes On #2 », afin de toujours accompagner nos clients dans ces périodes de transformation", ajoute Régis Masera, directeur consulting d’Arval France.

Quatre leviers d'actions

Ainsi dans son nouveau livre blanc, disponible gratuitement en téléchargement ici, le loueur identifie quatre leviers à actionner pour agir précisément sur les conséquences de la conjoncture actuelle. Après avoir décrit précisément et expliqué les circonstances de la situation, il propose :