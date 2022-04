Percée remarquée d’Autodoc dans le top 100 du e-commerce français

La société E-Commerce Nation, vient de publier son Top 100 des sites de ventes en ligne sur le second trimestre 2021 en France. Un classement réalisé en partenariat avec Similarweb et qui repose sur le nombre moyen de visites mensuelles.

De manière globale, en 2021, le commerce en ligne a progressé de 15 % par rapport à 2020 avec un chiffre d’affaires de 129 milliards d’euros. Plus de 2 milliards de transactions ont été effectuées (+24 % pour les services, +7% pour les produits). Le nombre de site marchands est en hausse de 11%. « Les sites ont réussi à fidéliser une partie de la clientèle acquise durant la période 2020 et ses restrictions sanitaires » commente E-Commerce Nation qui note aussi une moins grande volatilité des internautes et globalement une baisse de trafic du Top 100.

A la première place du classement, on retrouve Amazon et ses 164 millions de visiteurs par mois, un trafic en recul de 15%. Arrive ensuite Leboncoin (142 millions VU ; -17%). Ebay, vendeur de pièces détachées automobile, conserve sa 4ème position avec 29,5 millions de VU (-34%).

Oscaro à la 42eme place

Pour ce qui est de l’automobile, Oscaro se classe à la 42eme place, entre Gifi et Intersport. Le site de PHE affiche 4,5 millions de VU/mois mais avec un trafic en forte baisse de -19 %. Cela ne l’a pas empêché de gagner une place au classement.

Norauto se classe à la 59eme place avec 3,3 millions de VU par mois. L’enseigne gagne 6 places malgré un trafic en baisse de près de 7%.

Loin derrière Oscaro, Autodoc est à la 81eme place avec un trafic de 2,5 millions de visiteurs par mois. Mais son trafic explose de + 30 %, ce qui lui permet d’entrer dans ce Top 100.

Sans considérer Ebay, seuls 3 sites automobiles (Oscaro, Norauto et Autodoc) sont dans le Top 100 du commerce en ligne. Ils cumulent 1% du trafic, en hausse +0,26 % par rapport à second semestre 2020. Avec un trafic mensuel à 2 millions de visiteurs, en hausse, Feu Vert n’est pas loin de faire son entrée dans le top 100. A suivre !

« Le secteur automobile, et en particulier la vente d’accessoires, s’est très fortement digitalisé. Si des acteurs 100% en ligne comme Oscaro et AutoDoc ont conquis une partie du marché, les marques traditionnelles comme Norauto et Feu Vert ont réussi à combiner un fort trafic en ligne et un réseau de boutiques physiques » commente E-Commerce Nation.

Et de poursuivre : « Oscaro, se voit fortement challengé par son concurrent allemand AutoDoc, qui continue son expansion européenne. AutoDoc a accéléré sa présence en France avec +143% de trafic entre le S2 2019 et le S2 2021. A l’inverse, Oscaro patine et ne retrouve pas son niveau pré-crise ».

Les moteurs de recherches distribuent les points

Près de la moitié du trafic du Top 100 provient des moteurs de recherches (59 % pour le secteur Auto-Moto) et 37 % des accès directes (24 % pour le secteur Auto-Moto).