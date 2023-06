Petit Forestier déploie ses solutions de location de véhicules frigorifiques pour Volta Trucks

Volta Trucks choisit Petit Forestier comme partenaire pour la location des versions frigorifiques du Volta Zero en Europe et au Royaume-Uni. Avec cet accord, Petit Forestier propose désormais le leasing de la version frigorifique du Volta Zero 16 tonnes et 18 tonnes en France, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Espagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Pologne. « Le Volta Zero a été spécialement conçu pour assurer une logistique zéro émission dans un environnement urbain et le transport de marchandises sous température contrôlée est un élément essentiel de notre stratégie, pour nous comme pour nos clients. Notre partenariat et notre contrat de location avec Petit Forestier démontrent notre engagement à fournir à nos clients une transition simple, facile à gérer et à moindre risque vers une solution de transport tout électrique, contribuant à rendre nos centres-villes plus sûrs et plus durables pour tout le monde », indique Essa Al-Saleh, directeur général de Volta Trucks. Le constructeur de poids lourds 100 % électriques propose également des solutions en matière d'infrastructures de recharge et, de son côté, Petit Forestier offre un panel de services liés au transport frigorifique.