Petit guide du déménagement en ville : pourquoi la location d’un véhicule peut être cruciale ?

Louer un camion de déménagement : le gain de temps et d’argent

Il n’est pas toujours facile de transporter ses meubles et ses cartons avec sa propre voiture ou celle d’un proche. C’est pourquoi la location d’un camion de déménagement peut être une solution avantageuse. En effet, louer un camion de déménagement vous permet de choisir un véhicule volumineux et adapté à la quantité des affaires que vous avez à transporter. Ainsi, vous évitez de faire de nombreux allers-retours en voiture entre les deux domiciles, ce qui vous fait finalement gagner du temps, économiser du carburant et donc de l'argent. De plus, la location vous fait bénéficier d’un matériel professionnel, comme des sangles, des couvertures ou un hayon pour protéger et transporter vos biens en toute sécurité. Enfin, vous disposez d’une assurance en cas de vol ou d’accident.



Selon une étude réalisée par le site HOMEBOX, la moyenne nationale du coût d’un déménagement est de 4782 euros. En fonction du type de véhicule choisi, de la durée de la location, du nombre de kilomètres parcourus et des options souscrites, une part de ce coût global peut grandement varier s’il y a ‒ ou non ‒ location d’un camion.

Comment louer un camion de déménagement ?

Plusieurs options s’offrent à vous pour louer un camion de déménagement. Vous pouvez faire appel à une société de location spécialisée ‒ comme Rent A Car ‒ qui vous propose un grand choix de véhicules et de services. Vous avez aussi la possibilité de contacter une société de déménagement pour louer un véhicule avec ou sans chauffeur, selon vos besoins et votre budget. Les plateformes collaboratives sont aussi un moyen de vous mettre en relation avec des particuliers afin qu’ils vous proposent la location de leur camion ou de l’aide pour votre déménagement. Dans tous les cas, il est conseillé de réserver votre camion au moins un mois à l’avance. Vous devrez également fournir certains documents, comme votre permis de conduire, votre carte d’identité et un justificatif de domicile. Une caution vous sera aussi demandée et restituée à la fin de la location si le camion est rendu en bon état.

Quel permis est nécessaire pour conduire un camion de déménagement ?

Le permis nécessaire pour conduire un camion de déménagement dépend du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule. En général, les camions proposés à la location ont un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes et permettent de les conduire avec un simple permis B. Certains modèles peuvent avoir un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, il faudra alors être en la possession d'un permis C ou C1. Il est donc important de vérifier le PTAC du camion que vous souhaitez louer et de vous assurer que vous avez le permis adéquat. Si vous n’avez pas le permis requis, vous pouvez opter pour la location d’un camion avec chauffeur ou faire appel à un proche qui possède le permis nécessaire.

La location d’un camion de déménagement peut être d’une grande aide pour réussir votre installation en ville. Elle vous permet de gagner du temps et de l’argent, tout en bénéficiant d’un matériel adapté et sécurisé. Il vous suffit de choisir le véhicule qui correspond le mieux à vos chargements, de le réserver plusieurs semaines en avance et de vérifier que vous avez le permis adéquat. Rien de tel pour déménager sereinement !

Contenu proposé par RENTACAR