Petites voitures électriques : Stellantis investirait plus d’un milliard d’euros en Espagne

En négociation avec les autorités espagnoles depuis plusieurs mois, Stellantis pourrait finalement investir plus d’un milliard d’euros en Espagne dans les usines de Saragosse et Vigo pour installer sa plateforme de production STLA Small dédiée aux petites voitures électriques. A noter que l'usine de Madrid, la plus petite des trois usines en Espagne, ne disposera pas de cette plateforme pour le moment. Elle continuerait d’utiliser la plateforme actuelle CMP/eCMP, sur laquelle sont fabriqués les modèles Citroën C4, C4 X et leurs versions électriques, ë-C4 and ë-C4 X.

Une aide de 150 millions d’euros en retour

En contrepartie, le gouvernement espagnol octroierait au constructeur une aide d’au moins 150 millions d’euros dans le cadre de son second plan d’aide européen Perte (Projets Stratégiques pour la Récupération et la Transformation Économique).

A l’instar de Volkswagen qui prévoit de produire quatre voitures électriques, dont la prochaine ID.2 full électrique en Espagne, Stellantis mise sur ce pays pour produire ses prochaines voitures électriques abordables. Ce qui pourrait assurer à terme la production de millions de voitures électriques abordables par le groupe dirigé par Carlos Tavares. Selon des médias espagnols bien informés, Stellantis pourrait recevoir en retour une enveloppe de 150 millions d’aide de la part du gouvernement espagnol dans le cadre du plan d’aide européen Perte VEC II qui arrive à échéance dans les prochains jours.

Des mois de négociation avec l'Espagne

Pour rappel, cela fait des mois que les premières rumeurs à ce sujet sont apparues. Stellantis possède en Espagne l'un de ses principaux centres de production. Le constructeur y compte trois usines situées à Madrid, Vigo et Saragosse avec une production annuelle de plus de 850.000 voitures, soit 38,4% de la production totale du pays. Ces négociations auraient été ralenties par la convocation d'élections et l'absence encore d'un gouvernement définitif. Cette investissement de Stellantis pourrait garantir des milliers d'emplois pendant de nombreuses années. Rappelons que la plate-forme STLA Small est prévue pour 2025,.

Pour mémoire, les modèles suivants sont aujourd'hui produits dans l'usine de Vigo : le SUV Peugeot 2008 ainsi que les ludospaces Stellantis que sont les Citroën Berlingo, Peugeot Rifter/Partner, Opel Combo et Toyota Proace City. Le site industriel de Madrid accueille quant à lui les compactes Citroën C4/ë-C4 et leur dérivé tricrops C4X/ë-C4X. Enfin, Saragosse produit la dernière génération d'Opel Corsa, aux côtés du SUV citadin Citroën C3 Aircross proche de la retraite, et accueille depuis peu la fabrication de la Peugeot e-208. Ce site assemble également les batteries de certains modèles électriques. Lors de l’annonce de son plan d’électrification en 2021, Stellantis a élaboré son développement autour de quatre plateformes : STLA Small, STLA Medium, STLA Large et STLA Frame.

La e-208 file en Espagne malgré le lobbying du gouvernement français

Rappelons que la production de la prochaine citadine électrique e-208 a fait l’objet d’un enjeu politique important entre le gouvernement français et Stellantis. Malgré la décision du constructeur de produire cette nouvelle voiture emblématique en Espagne, les pouvoirs publics français ont tout fait pour inverser cette décision. Sans résultat.

Un triptyque Peugeot e-208, Opel Corsa-e et Lancia Ypsilon électrique et hybride

En effet, l’usine de Figueruelas, située à proximité de Saragosse, en Aragon, produit déjà l’Opel Corsa-e et va fabriquer, à partir du printemps 2024, la version électrique de la nouvelle Lancia Ypsilon. En outre, le site, qui vient de célébrer le cap des quinze millions de voitures produites depuis sa création, est en bonne place dans le benchmark industriel interne de Stellantis.

Concernant l’Ypsilon, Luca Napolitano, qui dirige la marque Lancia et supervise son opération « Renaissance », l’a officiellement indiqué dans un post. La quatrième génération d’Ypsilon partagera la plateforme e-CMP du groupe avec l’Opel Corsa-e et la Peugeot e-208. En plus de la version 100 % électrique de l’Ypsilon, l’usine de Figueruelas assurera aussi la production de sa variante hybride 48 Volt.

Carlos Tavares droit dans ses bottes

Il semble que changer de cap pour la production de la e-208 serait difficile, car le calendrier industriel est fixé et les délais pour un ajustement sont très courts. Carlos Tavares a d’ailleurs affirmé que Stellantis avait assez fait pour la réindustrialisation de la France, notamment avec le volet des batteries pour véhicules électriques. Le jeu des subventions que la France peut déployer peut bien sûr être susceptible d’avoir une influence, mais cette piste semble néanmoins ténue.

Une usine de batteries en approche

Outre la production de voitures électriques, l'Espagne se rapproche de la possibilité d'accueillir une usine de batteries, comme l'a reconnu Tavares lui-même, qui vise à avoir une giga-usine dans la péninsule ibérique, bien que le Portugal soit également sur les rangs.